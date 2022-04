TÉMOIGNAGE. “Kidnappée par un gang à 19 ans, j’ai survécu à d’horribles sévices sexuels”

C’est une jeune femme de 19 ans répondant sous le pseudo de Natalie qui a volontiers parlé de la période la plus horrible de sa vie. En effet, Natalie a été victime d’une traite d’être humain au Royaume-Uni, selon Mirror. Elle a été prise de force et a été enfermée dans une pièce où elle recevait des décharges électriques. Elle a également été forcée d’avoir des rapports sexuels à trois quotidiennement. Outre ces rapports, elle a également été forcée de dormir avec près de 16 hommes par nuit. “C’était la période la plus traumatisante de ma vie”, a-t-elle confié.

Aujourd’hui âgée de 27 ans, Natalie a été forcée de faire ce travail sexuel pendant 18 mois. Cela dans différentes villes du Royaume-Uni, selon WalesOnline. “À l’époque, je ne me rendais pas compte de la gravité de la situation. C’est un gang qui m’a kidnappée et m’a retenue captive”, a-t-elle confié. “J’y suis restée 18 mois, ce n’était pas seulement dans cette ville, c’était partout. Ce n’était pas dans un seul endroit. J’étais à Liverpool pendant six semaines, je n’avais pas le droit de sortir, j’étais dans une pièce. Je pense que je suis allé dans le sud du pays après cela”, a-t-elle ajouté. “Parfois, j’avais des rapports sexuels 15 ou 16 fois par jour, toute la journée”, continue l’initié. “Je n’avais que deux heures de sommeil par jour et même pas ça. Moi et mon associé, on nous faisait faire des trucs ensemble et on gagnait plus d’argent. J’étais obligée de faire des parties à trois et des gang bangs. C’était terrifiant, surtout le traumatisme”, toujours d’après elle.

“Ils ne les ont pas emprisonnés, ils sont toujours en liberté”

A l’époque, Natalie admet avoir été accro à la cocaïne. C’est ce qui l’a plongée dans les dettes pour ensuite être sous le contrôle de ses ravisseurs. “Ils avaient vu la quantité d’argent que je dépensais en cocaïne – j’étais accro à la coke. Je leur achetais de la coke. C’est comme ça que je me suis retrouvée impliquée dans tout ça… J’ai été vendu au commerce du sexe…. J’avais besoin que quelqu’un me trouve”, a-t-elle témoigné.

Malgré son retour au Pays de Galles, Natalie doit vivre avec la peur que le gang la retrouve. “Ils ne les ont pas emprisonnés, ils sont toujours en liberté”, affirme-t-elle. “Ils ont été arrêtés mais aucune peine de prison n’a été prononcée. J’ai peur qu’ils me trouvent, je suis pétrifiée”, a-t-elle ajouté. Elle a également avoué qu’à cause de cette horrible histoire, elle a longtemps été sous le joug de l’addiction à la drogue et au sexe.

TÉMOIGNAGE. “Kidnappée par un gang à 19 ans, j’ai survécu à d’horribles sévices sexuels” © Pixabay

