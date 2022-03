TÉMOIGNAGE Maman de 18 enfants voici à quoi ressemble mon quotidien

Desiree Hart-Spegal est à la tête d’une très grande famille recomposée. Avec ses 18 enfants, son quotidien est plus mouvementé que jamais.

Desiree Hart-Spegal a toujours rêvé d’avoir une grande famille. Son vœu s’est exaucé lorsqu’elle a croisé la route de son mari Chris, rencontré en 2013 grâce à des amis communs. Et pour cause, le quadragénaire avait déjà huit enfants nés de précédentes relations : Skyler, 21 ans, Gavin, 20 ans, Braden, 17 ans, Kaden, 15 ans, Jayden, 11 ans, Sarayia, 11 ans, ainsi que les jumeaux Chevelle et Donny, 8 ans. À l’instar de son époux, la trentenaire en avait trois : Maliki, 16 ans, Makaila, 15 ans, et Andrew, 8 ans. Très amoureux, le couple n’a pas mis longtemps avant d’accueillir sept autres petits bouts de chou : Christa, 6 ans, Izabella, 5 ans, Christopher Jr, 4 ans, Lily, 3 ans, Heavenly-Grace, 2 ans, Elliesiah, 1 an, et Briella, âgé d’un mois. Hormis Gavin, qui a déménagé à Spokane dans l’état de Washington, toute la tribu vit ensemble sous le même toit.

Desiree, qui est copropriétaire d’une concession automobile à Forth Worth au Texas, est plus comblée que jamais d’avoir 18 enfants. “C’était comme un devoir d’utiliser mon don d’avoir des enfants. C’est parfois très animé mais je suis organisée et je m’assure de passer du temps avec chacun d’entre eux. J’adore élever autant d’enfants incroyables et les regarder devenir adultes“ confie-t-elle au au Daily Mirror. La famille, qui possède deux vans SUV, est actuellement installée dans une grande maison située sur une propriété de 3400 mètres carrés. Côté tâches ménagères, les enfants mettent tous la main à la pâte. “Ils sont très doués pour faire leur propre lessive donc ça aide pour les dizaines de machines par semaine” précise-t-elle au quotidien britannique.

Des dépenses colossales pour une famille de 18 enfants

À en croire les calculs de Desiree, elle dépense 480 euros par semaine pour les courses alimentaires. Le budget nourriture s’élève à 23 000 euros par an. “J’essaie de commander au fur et à mesure pour ne rien gaspiller” confie-t-elle. Pour les cadeaux de Noël, le montant avoisine les 7 000 euros. Quant aux anniversaires, les parents déboursent la coquette somme de 36 000 euros par an. Côté loisirs, le couple a investi dans un abonnement à 360 euros par mois pour le parc d’attractions Six Flags. La famille va-t-elle encore s’agrandir ? À cette question, Desiree répond : “Je pense que nous avons fini maintenant. Chris va subir une vasectomie mais si nous avons un autre enfant après ça, ce sera le destin.“ Quant au papa, il se dit comblé : “C’est vraiment la plus grande aventure de ma vie. Je suis le plus heureux.”