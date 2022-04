TÉMOIGNAGE Mariée à un prisonnier les gens disent que je suis stupide de rester avec lui

Mère célibataire, Amy Jade élève seule son fils depuis que son mari a été arrêté puis placé en prison. Lassée par les remarques qu’elle entend régulièrement, la jeune femme a voulu dévoiler à quoi ressemblait le quotidien d’une femme de prisonnier.

C’est un quotidien de femme mariée comme l’on en voit peu et qui, pourtant, est le lot de nombreuses épouses à travers le monde. Amy Jade est l’une d’entre elles, de celles qui doivent composer avec un conjoint prisonnier.

Sur le réseau social TikTok, la jeune femme qui dévoile régulièrement les hauts et les bas de son couple, a récemment partagé sa routine quotidienne avec ses abonnés.

D’épouse à mère célibataire

Amy était tombée enceinte seulement six mois après la rencontre avec son mari. Peu de temps après, celui-ci était arrêté et mis derrière les barreaux. C’était il y a plus de deux ans mais Amy garde de ce moment, un souvenir marquant « C’était comme aucune autre douleur que je n’ai jamais connue ». Depuis, Amy se retrouve seule pour élever son fils, comptant les jours jusqu’à sa libération. Un quotidien difficile qu’elle qualifie de « travail à temps plein ». Pour prouver ses dires, elle a ainsi partagé dans sa vidéo, le déroulé d’une journée type.

Un quotidien morose

Chaque matin, Amy commence sa journée en préparant le petit-déjeuner pour elle et son fils avant d’envoyer 42 euros à son mari pour qu’il puisse payer ses repas en prison pour la semaine. L’anniversaire de la mère de son conjoint approchant, le couple a pu organiser un appel vidéo la veille de cette célébration. En l’absence de son homme, c’est Amy qui s’est vu contrainte d’organiser sa fête d’anniversaire, d’acheter les cadeaux et d’emmener sa belle-mère à dîner. Durant le reste de la journée, Amy s’est filmée en train d’écrire différentes lettres et courriels, joignant des photos de leur fils, afin de tenir son conjoint au courant de leur vie. Recevant plus de trois millions de vues, la vidéo d’Amy a aussi soulevé de multiples interrogations dans les commentaires, de nombreuses personnes critiquant sa relation et l’interrogeant notamment sur la pertinence de son couple « Pourquoi fléchissez-vous ? » l’a interrogée l’une d’elle tandis qu’un autre notait « Je ne pourrais pas être avec quelqu’un qui a commis un crime ».