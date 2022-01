TÉMOIGNAGE Mon assistante maternelle a secoué mon bébé qui est mort à 5 mois

En 2018, Marie a été victime du syndrome du bébé secoué. C’est dans l’émission “La maison des maternelles” diffusée sur France 2 lundi 24 janvier 2022 que la mère de victime est venue raconter sa terrible histoire.

En France, entre 400 et 500 nourrissons seraient victimes du syndrome du bébé secoué aussi appelé “SBS”. Cette maltraitance peut entraîner des séquelles neurologiques et/ visuelles mais aussi la mort dans 20% des cas. C’est malheureusement ce qu’a vécu Marie, une jeune mère de famille en 2018. En effet, alors qu’elle avait laissé sa fille à une assistante maternelle, Marie a eu la mauvaise surprise de retrouver sa fille Rose à l’hôpital. “Malheureusement j’ai dû avoir un jour de travail en plus et l’assistante maternelle qui s’occupait à temps plein de Rose n’a pas pu nous la prendre. Du coup, quelqu’un nous a conseillé sa nounou qui avait une disponibilité les mercredis.” a expliqué Marie à l’animatrice Agathe Lecaron.

Selon ses dires, c’est le cinquième mercredi que tout a basculé. “Mon mari m’a appelé pour me dire que Rose avait été prise en charge par le SAMU et qu’il fallait qu’on se rende à Necker. En tant qu’infirmière je me suis tout de suite dit que c’était pas normal et qu’il se passait quelque chose de mal (…) J’ai essayé d’appeler la nounou trois fois mais elle ne répondait pas. Elle m’a juste envoyé un message pour s’excuser de la chute de ma fille” a précisé la mère de famille.

La justice saisie

Une fois à l’hôpital, les médecins ont interpellé Marie et son compagnon en précisant que les blessures de Rose ne correspondaient pas à une chute. Après une multitude d’examens, ils lui ont finalement dit qu’il s’agissait du syndrome du bébé secoué. A seulement cinq mois, le pronostic vital de Rose était alors engagé et les médecins avaient très peu d’espoir. “On s’est laissé une fenêtre de 2 heures avec les médecins et dans la nuit on a eu accès aux clichés de son cerveau, c’était dramatique, il n’y avait plus rien. On a accompagné Rose pendant 56 heures et on a décidé avec le corps médical d’arrêter les machines. Elle est décédée très rapidement.” a confié Marie.

Suite au drame, les parents ont du préparer l’enterrement tout en souhaitant avoir des réponses à leurs questions. “On a appris plus tard que Rose avait été secouée et maltraitée.” a conclu la jeune femme. A noter que le 19 juin 2018, l’assistante maternelle en question, qui a confirmé les faits, a été mise en examen et emprisonnée. C’est en mai 2021 que son procès a eu lieu. Elle a été condamnée à 15 ans de prison. De son côté, Marie a donné naissance à deux autres enfants : Iris (deux ans) et Lila (15 mois).

Plus d’informations ici avec l’association Stop bébé secoué.