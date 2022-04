TÉMOIGNAGE Mon mari m’a quittée quand j’ai été diagnostiquée d’un cancer

Ils s’étaient jurés amour et fidélité dans la santé comme dans la maladie… Puis Tracey Ferrin est tombée malade et la réalité a rattrapé Nick, son mari. Au lieu de soutenir son épouse atteinte d’un cancer des os, l’homme a pris la fuite…

En prononçant leurs vœux le jour de leur mariage, Tracey et Nick Ferrin n’imaginaient pas un seul instant que leur union serait si rapidement mise à rude épreuve. Un an seulement après s’être dit « Oui », la jeune femme de 18 ans est tombée gravement malade.

En septembre 2001, Tracey a ainsi reçu un diagnostic d’ostéosarcome, un cancer de os extrêmement rare, pour sa jambe droite. Et son mari, loin de la soutenir, a choisi une autre voie…

Le choc du diagnostic

« Le jour où il m’a quitté, j’étais dans ma chambre et je venais de vomir après la chimio » relatait Tracey au journal NY Post. Replongeant dans son passé, Tracey, désormais âgée de 38 ans et instructrice de fitness, est revenue sur ce qui fut une double épreuve. Tout avait commencé quelques jours seulement après les attentats terroristes du 11 septembre. A seulement 18 ans, Tracey apprend qu’elle est atteinte d’un cancer rare des os et ce terrible diagnostic devient pour Nick, son mari, trop lourd à porter. Son époux, qui a 20 ans, a du mal à supporter l’état de santé de sa femme « Je pense que me voir vomir est ce qui a tout déclenché » analysait-elle.

Abandonnée malade et enceinte

« Je ne me souviens pas exactement de ce qu’il m’a dit » admettait-elle, ajoutant « mais il a appelé un ami pour qu’il vienne le chercher, a fait un sac et est parti ». A ce moment-là, Tracey, en pleine chimio, est enceinte de six mois de leur deuxième fille. Elle se retrouve seule, malade, enceinte avec, à charge, leur premier enfant, Elly qui n’avait que 10 mois à l’époque. Pour la jeune femme, le coup est rude, la rupture brutale et violente « J’avais le cœur brisé, je pleurais et je l’ai supplié de rester mais il ne l’a pas fait » commentait-elle. Au cours de son troisième trimestre de grossesse, elle débute un traitement au MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas.

Devenir une femme meilleure

« Pendant que je suivais une chimio, les médecins m’ont dit qu’il était beaucoup plus courant pour les hommes de partir quand une femme est malade que pour une femme de partir quand son mari tombe malade » notait-elle. Tracey donne finalement naissance à une belle fille en bonne santé, Fayth, aujourd’hui âgée de 20 ans. Tracey, dont le cancer est en rémission depuis deux décennies, demeure philosophe « Je dis toujours : « Si un homme ne peut pas vous aider à gérer le pire, il ne mérite pas que vous donniez le meilleur de vous-même » poursuivant « Si le cancer n’était pas ce qui avait poussé Nick à partir, quelque chose d’autre l’aurait chassé ». Après avoir divorcé de Nick en 2003, elle rencontre Ryan avec qui elle a deux fils, Bubba, 17 ans et Noah, 13 ans et qu’elle épouse en 2020. Envers Nick, qui s’est suicidé en 2016, elle ne garde aucune rancœur « Mes expériences m’ont rendu plus forte. J’ai appris l’empathie et la compassion pour les autres. Je ne suis pas reconnaissance au cancer mais je suis reconnaissante des leçons de vie qu’il m’a apprises et de la façon dont cette épreuve a fait de moi une femme meilleure ».