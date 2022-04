TÉMOIGNAGE Mon mari m’accuse de l’avoir poussé à me tromper

En plus d’avoir été trompée par son mari, cette quinquagénaire a dû entendre ses explications bancales : selon lui, tout est de sa faute.

Mariée depuis 25 belles années, Dorothy* filait le parfait amour avec son compagnon. Mais lorsque ce dernier a atteint la cinquantaine, tout a changé. “Il a soudainement commencé à s’intéresser à son apparence et à faire des recherches sur les implants capillaires“ a raconté la femme de 54 ans à Deidre Sanders, coach de vie pour The Sun. Par la suite, son époux s’est inscrit dans une salle de sport en plus de s’acheter des nouveaux vêtements et une voiture de course hors de prix : “J’étais plutôt amusée par la situation jusqu’à ce qu’il commence à faire des cachotteries. Je sentais qu’il avait une aventure.”

Malheureusement pour Dorothy, ses soupçons étaient avérés. La quinquagénaire a trouvé des photos d’une femme plus jeune sur le téléphone portable de son mari et a décidé de le confronter : “Au début, il a nié en disant que c’était une amie du travail mais il avait caché son numéro sous un nom différent donc il était clair qu’elle était son amante.” Et d’ajouter que son compagnon n’avait pas du tout reconnu ses torts : “Il a rejeté la faute sur moi en disant qu’il s’était éloigné car je ne m’intéressais plus à lui. Apparemment, je n’ai pas assez flatté son ego alors qu’avec l’autre femme, il se sentait sexy, beau et intelligent.”

L’attitude de son mari vivement critiquée

Dévastée par la situation, Dorothy a demandé le divorce : “La semaine dernière, j’ai fait mes valises et j’ai trouvé un studio. Mais il me supplie de ne pas le quitter. Je suis tellement triste et je ne sais pas si je m’en remettrais.” Deidre Sanders lui a répondu sans détour : “Votre mari doit prendre ses responsabilités pour cette liaison. C’était son choix d’aller voir ailleurs, et seulement le sien. Il est clairement dans le déni et se comporte comme un enfant. Vous lui avez donné 25 ans de votre vie et même si vous l’aimez encore, vous avez raison de ne pas lui pardonner tant qu’il ne reconnaîtra pas ses erreurs.” La coach de vie lui a également conseillé d’envisager une thérapie de couple.

*Le prénom a été changé.