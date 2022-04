TÉMOIGNAGE Mon mari veut appeler notre enfant comme un tueur en série

Une future maman se retrouve dans une situation conflictuelle avec son mari car ce dernier voudrait baptiser leur enfant comme un tueur en série.

Dans trois mois, Rosalinda* connaîtra enfin les joies de la maternité après plusieurs tentatives infructueuses. Comme toutes les futures mamans, elle réfléchit sérieusement au prénom qu’elle donnera à son premier enfant. Plus excité que jamais, son mari lui a déjà proposé de baptiser leur progéniture en hommage à son grand-père décédé. “Il veut appeler le bébé Theodore si c’est un garçon ou Théodora si c’est une fille. Dans tous les cas, on l’appellera Teddy ou Theo/Thea” a confié la jeune femme de 35 ans sur le forum Reddit, avant d’expliquer les raisons pour lesquelles elle est contre cette suggestion.

“Le prénom ne me dérange pas. Le soucis, c’est que notre nom de famille est Bounde, prononcé Bundi. J’ai demandé à mon mari s’il ne voyait pas le problème à appeler notre enfant Teddy Bounde” a poursuivi Rosalinda. La future maman a déclaré qu’elle s’inquiétait que leur progéniture soit associée à Ted Bundy, un célèbre tueur en série américain connu pour avoir agressé et assassiné de nombreuses femmes dans les années 70. Agacé par la réaction de sa femme, l’époux a répliqué qu’il voulait simplement honorer la mémoire de son grand-père : “Il s’est énervé et en a parlé à sa famille et à mes parents, qui sont tous divisés.”

“Vous ne pouvez pas appeler votre enfant comme un tueur en série”

Complètement perdue, Rosalinda a demandé l’avis de la Toile. Sans surprise, la majorité des internautes s’est rangé du côté de la future maman. “Pourquoi aime-t-il son grand-père plus que son propre enfant ? J’ai une mauvaise nouvelle pour votre mari, son papy est mort et il ne verra pas la différence. L’enfant, oui. Ne le laissez pas faire ça », “Vous ne pouvez pas appeler votre enfant comme un tueur en série” a-t-on pu lire dans les commentaires. Certains lui ont même conseillé de couper la poire en deux en utilisant le deuxième prénom du grand-père, ce qu’ils ont fait. Le bébé, qui sera un garçon, s’appellera finalement Silas.

*Le prénom a été changé.