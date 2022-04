TÉMOIGNAGE Mon médecin pensait que j’étais anxieuse mais j’ai frôlé la mort

Clare Crossey a frôlé la mort en écoutant le diagnostic d’un médecin qui la pensait anxieuse. Heureusement, la jeune femme a suivi son instinct.

Les premiers symptômes sont apparus en février 2018. À l’époque, Clare Crossey a remarqué des rougeurs au niveau de sa poitrine et des bleus sur ses jambes. La jeune femme, originaire de Lugan en Irlande du Nord, se sentait particulièrement fatiguée. Après plusieurs recherches en ligne, la trentenaire s’est persuadée qu’elle était atteinte d’une leucémie. “J’avais ce pressentiment que quelque chose n’allait pas” a-t-elle ainsi avoué à Belfast Live. Plus stressée que jamais, la mère de famille a rapidement pris rendez-vous chez le médecin. Malheureusement, ses inquiétudes sont tombées dans l’oreille d’un sourd.

“Le docteur n’était pas d’accord avec mes impressions. On m’a donné le numéro de SOS Amitié, une ordonnance pour des bêtabloquants [pour l’anxiété] et on m’a dit de prendre un rendez-vous pour le mardi d’après pour des examens sanguins. Ça s’est passé le vendredi et le mardi semblait si loin” a expliqué Clare. La nuit suivante, la Britannique a pris un bain pour soulager ses douleurs mais le lendemain matin, elle s’est réveillée avec du sang dans la bouche et un énorme hématome gonflé sur sa cuisse. Elle a appelé le Craigavon Hospital où une opératrice lui a conseillé de se rendre aux urgences pour réaliser des tests sanguins.

Les médecins lui confirment qu’elle a frôlé la mort

“Quand le médecin et l’infirmière sont venus me parler, je savais que c’était sérieux” a déclaré Clare, qui a été renvoyée vers le Belfast City Hospital. En plus de lui diagnostiquer une leucémie, les docteurs lui ont avoué qu’elle n’aurait probablement pas survécu si elle avait attendu mardi pour faire ses examens. En septembre 2018, la mère de famille a suivi une chimiothérapie durant 7 mois. En décembre, son cancer était revenu donc elle a repris ses séances dès janvier 2019. Après trois mois d’hospitalisation, elle a reçu une greffe de cellules souches de la part de sa sœur Alison. Elle est finalement rentrée chez elle au mois de mai. Aujourd’hui, elle est totalement guérie.