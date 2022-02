TÉMOIGNAGE Obèse j’ai perdu 45 kilos à 15 ans

Florence est une ancienne obèse. A seulement 15 ans, elle s’est battue contre son poids et a réussi à perdre 45 kilos. Un combat qu’elle a raconté dans l’émission “La maison des maternelles” diffusée sur France 2 mardi 22 février 2022.

Tout a commencé à l’âge de ses 6 ans. Alors qu’elle avait un métabolisme assez lent qui la rendait “potelée”, Florence n’a jamais réussi à contrer le processus dans son enfance. Et même la pratique d’une activité sportive n’y a rien changé. Au contraire, Florence ne faisait que prendre du poids. “J’étais gourmande mais personne autour de moi n’avait la raison de pourquoi je prenais autant de temps. Donc à un moment on a voulu me restreindre et j’ai commencé à manger en cachette (…) Il y avait peut-être ce facteur jusqu’au jour où on a appris à mes 10 ans, quand on a déménagé, que j’étais en hypothyroïdie” a-t-elle confié à l’animatrice Agathe Lecaron. Cette maladie, qui vient de la glande thyroïde, retentit sur les grandes fonctions de l’organisme, et dans son cas, lui faisait prendre du poids.

Victime de critiques à l’école primaire, Florence a très mal vécu son adolescence. “Ça a été très virulent en CM2. Je crois que le collège a été l’apothéose. On m’a fait toutes les insultes possibles et imaginables comme ‘grosse vache’ (…) De la part des adultes ce n’était pas forcément mieux. C’était des regards de dégoût et malaisants.” a confié Florence. Recluse, l’adolescente n’évoquait pas son problème de poids avec son entourage. Il a fallu “l’insulte de trop”, fin 4ème, pour qu’elle ait un déclic. “Un garçon me plaisait, il m’avait regardée et je me faisais des idées. Du coup je m’en suis vantée auprès d’une camarade et à ce moment on me traite de ‘gros cul’. J’ai vu que c’était lui. Je me suis sentie ultra honteuse. Çà a été la goutte d’eau.” a ajouté Florence.

45 kilos en moins en un an et demi

Si on lui a proposé d’aller dans un collège spécialisé pour personne obèse, Florence n’a pas tenu le coup. C’est donc avec l’aide d’un diététicien qu’elle a commencé à perdre du poids. “Le premier mois ça a été dur. J’avais presque 15 ans et je me suis dit que je pouvais y arriver. Je voulais atteindre 55 kilos en partant de 95. Je suis finalement tombée à 50 en un an et demi. Sur la fin j’avais faim. C’était un régime strict.” a expliqué la jeune femme aujourd’hui âgée de 30 ans. Malgré tout, reprendre confiance en elle a été un long chemin. Ce n’est qu’à ses 23 ans qu’elle a mis sa première jupe et elle fait encore attention. “Jusqu’à la fin de mes jours je devrai faire attention” a-t-elle conclu.