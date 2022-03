TÉMOIGNAGE. “On m’a volé mon nain de jardin pour le faire voyager !”

“Peut-être qu’il en a eu assez d’être confiné en Bretagne”, plaisante Dany, 56 ans, néanmoins attristée par la disparition du doyen des habitants de son jardin. Son nain trônait en effet depuis vingt-six ans au côté d’une grenouille et d’un toucan dans la propriété de cette secrétaire médicale. “C’est un ami médecin qui me l’avait offert pour mes 30 ans. A l’époque, il était interne dans le même hôpital que moi et voulait me remercier d’avoir tapé sa thèse.” Mais à l’automne 2020, Dany constate que le personnage fumeur de pipe, tenant un livre à la main, a subitement disparu.

C’est en ouvrant son courrier un matin d’octobre, qu’elle découvre, ébahie, ses nouvelles aventures ! “Salut la famille, je ne peux plus rester confiné dans le jardin de la maison. Dès que je peux, je vous envoie de mes nouvelles, ne m’en voulez pas d’être parti sans prévenir, on fera la fête à mon retour. Une pensée à vous tous et aux copains du jardin”, écrit l’auteur du message. “J’étais stupéfaite… et amusée aussi.”

“J’espère que vous n’êtes pas fâché de mon départ”

“J’ai tout de suite pensé que c’était une idée de l’un de nos amis qui a pour habitude de nous faire des blagues. Je l’ai appelé en utilisant la bande originale du film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain comme musique de fond. Dans ce long-métrage, le père de l’héroïne reçoit des photos de son nain de jardin volé prenant la pose aux quatre coins du monde. Mais l’ami en question m’a certifié qu’il n’y était pour rien.” Et les cartes postales continuent d’arriver du monde entier, ou presque.

Toutes montrent la figurine en plastique, de 40 cm de haut, bonnet rouge vissé sur la tête, un jour sur une plage de La Réunion entourée d’amis humains en maillot, un autre prenant la pose devant le panneau du village breton de Le Fion, ou encore à l’entrée d’un village fictif baptisé Choux Bacquat (en référence au personnage de Star Wars, Chewbacca). Un petit mot accompagne parfois ces images. “J’espère que vous n’êtes pas fâché de mon départ. Mon voyage continue. […] J’ai des copains nains qui me proposent une virée à l’île Maurice. Je vous embrasse.” Le dernier courrier arrive daté du 23 janvier 2021. Le nain de jardin pose près d’une jeune femme en maillot de bain baptisée “Régine de Colombie”, qu’il présente comme sa dernière conquête : “Ma nouvelle meuf et la femme de ma vie”.

“On se demande vraiment qui a pu nous faire cette petite blague”

Ensuite, plus rien. Dany ne reçoit plus aucune nouvelle. “Je regardais régulièrement par ma fenêtre pour voir s’il n’était pas réapparu. Et quand j’allais à la boîte aux lettres, je me demandais à chaque fois s’il y avait une nouvelle carte.” Mais l’énigme demeure. Malgré les investigations de la secrétaire médicale, impossible de savoir qui est à l’origine de cette plaisanterie qui a duré plus d’un an. Seule certitude, les lettres sont envoyées de Lorient et Vannes, à une centaine de kilomètres de la maison de Dany.

“On se demande vraiment qui a pu nous faire cette petite blague. J’ai la sensation que c’est quelqu’un que je connais, mais qui ? J’ai déjà posé la question à la plupart de mes amis.” Ce n’est qu’en décembre, pour Noël, que le nain est revenu chez lui, avec un bagage en plus et plein d’aventures à raconter.

Dany © COLLECTION PERSONNELLE

Dany © COLLECTION PERSONNELLE

Dany © COLLECTION PERSONNELLE

Dany © COLLECTION PERSONNELLE

Un nain de jardin © Pixabay (illustration)

