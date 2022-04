TÉMOIGNAGE Persuadée d’avoir une infection aux reins j’ai eu la surprise de ma vie en découvrant la vérité

Incapable de dormir à cause de la douleur qu’elle pense due à une infection rénale, Rachael Fogarty se retrouve aux urgences. Mais ce qu’elle apprend à ce moment-là dépasse de loin tout ce qu’elle pouvait imaginer…

Une douleur lancinante qui s’étire et que rien ne semble apaiser… Durant toute la journée du 24 novembre, Rachael Fogarty commence à ressentir des maux si intenses qu’elle quitte prestement son travail pour retourner chez elle.

Mais loin de s’arranger, la douleur ne fait que croître empêchant la jeune femme de trouver du repos durant la nuit. Épuisée, elle appelle les urgences le lendemain matin…

Un surprenant diagnostic

Ne supportant pas d’attendre cinq heures une ambulance, Rachael, 29 ans, demande à son père de la conduire à l’hôpital local qui n’est qu’à cinq minutes de route de chez elle. A 9h30, lorsque le médecin achève la consultation, il n’est pas en mesure de lui expliquer pourquoi elle souffre autant. Dans l’après-midi, Rachael est redirigée vers un gynécologue « On m’a envoyé voir un gynécologue qui, après m’avoir examinée, m’a demandé « Êtes-vous sûre de ne pas être enceinte ? » ce à quoi j’ai répondu « Non, je ne peux pas l’être ». Mais l’avis du professionnel est tout autre « Elle m’a répondu « Eh bien je peux sentir votre bébé et il arrive ».

Un accouchement imminent

Durant l’échographie, Rachael est éberluée ne comprenant toujours pas comment elle peut être enceinte d’environ 37 semaines et demies et sur le point d’accoucher. Il faut du temps à la jeune femme, pour remonter le fil de cette histoire incroyable, une soirée avec son partenaire où ils avaient bu quelques verres « J’ai le syndrome des ovaires polykystiqueset j’ai donc passé douze mois sans règles auparavant donc passer neuf mois sans n’était pas anormal pour moi » confiait-elle au journal Mirror. « Je suis avec mon partenaire depuis 10 ans et cela ne s’était jamais produit auparavant alors je pensais que cela n’arriverait jamais » ajoutait-elle. Choquée par l’annonce tardive de sa grossesse et de son accouchement, la jeune femme appelle sa mère pour partager la nouvelle « Elle et mon père étaient aux anges, c’était leur premier petit-enfant ».

Le plus beau cadeau de la vie

Quant à son partenaire, lui aussi sous le choc « Au moment où le bébé est arrivé, il était si heureux et il a été incroyable ». C’est un petit James qui voit le jour par césarienne le 27 novembre en pleine nuit. Pour la jeune mère, son fils est « la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée ». Aidée par sa famille et ses amis, mère et enfant ont pu rentrer chez eux mais Rachael a dû retourner à l’hôpital quelques jours plus tard, sa cicatrice s’étant infectée. Malgré une dépression post-partum et diverses séquelles, Rachael confie qu’elle va « dans la bonne direction » aujourd’hui.