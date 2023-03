‘Temos que olhar para frente’, diz ministro sobre presença de donos da JBS em comitiva brasileira

Carlos Fávaro (Agricultura) afirmou que Wesley e Joesley Batista não podem ser discriminados se cumprem a lei. Em 2017, donos da JBS foram investigados por propina a agentes públicos. Irmãos goianos Joesley Batista e Wesley Batista estão na lista dos 10 maiores bilionários do Brasil, divulgada pela Forbes

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou neste domingo (26) que o governo não pode discriminar os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos do grupo JBS, se eles estiverem cumprindo a legislação.

Fávaro deu a declaração durante entrevista na China, quando questionado sobre a presença dos empresários na comitiva brasileira que participa de reuniões com autoridades e o empresariado chinês em Pequim.

Em 2017, Wesley e Joesley foram investigados como autores de pagamentos de propinas a agentes públicos (veja mais detalhes aqui). Além disso, Joesley gravou o ex-presidente Michel Temer (MDB) supostamente dando aval à compra do silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ).

“[A JBS] é a maior empresa de carnes do mundo. É uma empresa brasileira, que gera muitos empregos. E eles [Wesley e Joesley], cumprindo a legislação brasileira, não tem por que eles não poderem fazer parte da comitiva e buscarem a ampliação de negócios”, afirmou Fávaro ao ser perguntado sobre a reaproximação dos irmãos Batista com agentes públicos.

“Nós temos que olhar para frente. Estão lá centenas de milhares de brasileiros que trabalham, que tem seu emprego garantido, suas oportunidades garantidas e não tem por que tratar [os donos da JBS] diferente”, completou o ministro da Agricultura.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em imagem de 2022

Acordos adiados

Durante entrevista, Carlos Fávaro também comemorou a suspensão do embargo chinês à carne bovina brasileira, anunciada na última quinta-feira (23) e disse que o governo trabalha para aumentar exportações ao país asiático.

Fávaro embarcou para a China na última segunda-feira (20). As agendas dele com chineses começaram na quinta-feira (23). O ministro deve retornar ao Brasil na próxima quinta-feira (30).

Neste sábado (25), após orientação médica, o presidente Lula cancelou a viagem que faria neste domingo à China. Apesar do cancelamento, o ministro da Agricultura, que já estava em solo chinês, manteve suas agendas no país asiático.

Em entrevista, Carlos Fávaro afirmou que os acordos entre Brasil e China que seriam celebrados durante a viagem de Lula tiveram as assinaturas adiadas para quando o petista for ao país asiático.

Segundo a colunista do g1 Ana Flor, o governo brasileiro tenta transferir a data da viagem para abril, mas, em razão da complexidade da agenda, é possível que a visita de Lula à China ocorra somente em maio.

Delação premiada

Em 2017, os irmãos Batista fecharam acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato.

De acordo com depoimento de Joesley Batista, o frigorífico JBS exercia influência no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por meio do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante a gestão petista.

O empresário contou que pagava como propina uma taxa de 4% do valor de cada contrato aprovado no BNDES, assim como dos aportes financeiros feitos por meio da BNDESpar, o braço do banco que investe em participações de empresas e é acionista da JBS.

Por medida cautelar, os empresários haviam sido proibidos de trabalhar, desde 2017, em suas empresas.

Em 2020, porém, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu autorizar que os irmãos voltassem a exercer funções executivas nas empresas do grupo J&F.

No ano passado, eles figuraram na lista dos dez maiores bilionários do Brasil pela revista Forbes. A fortuna de ambos estava estimada em R$ 22,5 bilhões, cada um deles.

valipomponi