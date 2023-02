Temperatura cai para 5ºC após chegar a quase 40ºC durante a semana no RS

Previsão do tempo indicava geada para a região da Serra do estado. Imagem de São José dos Ausentes, que registrou temperatura de 5ºC de sexta (17) para sábado (18)

Anápio Pereira/Arquivo pessoal

Faz frio no verão do Rio Grande do Sul durante a manhã deste sábado (18). A temperatura variou 35ºC ao longo de sete dias – chegou a quase 40ºC durante a semana e caiu para 5ºC em cidades da Serra do estado.

De acordo com o Climatempo, as temperaturas estão baixas por influência de uma massa de ar fria e seca que está na maioria das regiões do estado, inclusive na de Porto Alegre.

Havia, inclusive, risco de geada nas áreas mais altas da Serra, como em Bom Jesus e em São José dos Ausentes (foto), com temperaturas abaixo dos 5°C entre sexta (17) e sábado.

“Esse frio é atípico para a época do ano”, afirma a meteorologista Noele Brito.

Foram registradas temperaturas abaixo de 10ºC em pelo menos 30 cidade do estado neste sábado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

São José dos Ausentes – 5,5ºC

Tupanciretã – 6,3ºC

Vacaria – 6,4ºC

Cruz Alta – 6,6ºC

Cambará do Sul – 6,8ºC

Soledade – 6,8ºC

Quaraí – 7ºC

Serafina Corrêa – 7ºC

Bagé – 7,4ºC

Santana do Livramento – 7,4ºC

Canguçu – 7,5ºC

Dom Pedrito – 7,5ºC

Santo Augusto – 7,5ºC

Santa Rosa – 7,5ºC

Canela – 7,5ºC

Canela – 7,6ºC

Santiago – 7,7ºC

Alegrete – 7,7ºC

Passo Fundo – 7,9ºC

Caçapava do Sul – 7,9ºC

Palmeira das Missões – 8ºC

Encruzilhada do Sul – 8,1ºC

Uruguaiana – 8,1ºC

Bento Gonçalves – 8,3ºC

Ibirubá – 8,4ºC

Lagoa Vermelha – 8,6ºC

Santa Maria – 8,7ºC

São Borja – 8,8ºC

Jaguarão – 9,2ºC

São Vicente do Sul – 9,8ºC

A previsão do tempo indica chuva apenas nas regiões Sul e do Litoral, mas com intensidade fraca. O céu deve permanecer nublado por conta da umidade que vem do mar associada a um ciclone extratropical no mar. O mar pode ficar agitado ao longo da costa gaúcha e as rajadas de vento do Sul ao Leste do variam entre 50 e 80 km/h na média.

Imagem de São José dos Ausentes

Anápio Pereira/Arquivo pessoal

Previsão do tempo para este sábado (18)

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 25°C

Pelotas: tempo firme e ensolarado. Máxima de 24°C

Caxias do Sul: geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 20°C

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 25°C

Santa Rosa: tempo firme e ensolarado. Máxima de 28°C

Erechim: geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 29°C

Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 27°C

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 23°C

Passo Fundo: Geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 27°C

Bagé: tempo firme e ensolarado. Máxima de 23°C

Capão da Canoa: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 24°C

São Borja: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 27°C

Santa Cruz do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 28°C

Lajeado: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 27°C

Previsão para domingo (19)

O tempo firme predomina em todas as regiões do estado, com sol e céu aberto ao longo do dia, inclusive em Porto Alegre. O mar continua agitado ao longo da costa gaúcha. Já os ventos chegam até os 50 km/h pelo estado. A temperatura começa a subir um pouco em relação ao dia anterior, mas ainda será baixa no Centro Sul, Sul, Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul. Diminui as condições de geadas, mas ainda deve haver frio pela manhã e amplitude térmica grande.

Tendência para o Carnaval

No feriado de Carnaval, há chances de chuva isoladas e passageiras no Norte, Serra e Capital, além do Litoral Norte. São chuvas em forma de pancadas isoladas e passageiras. O tempo fica aberto na metade Sul do estado e volta a esquentar.

Imagem de São José dos Ausentes

Anápio Pereira/Arquivo pessoal

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Rienzo