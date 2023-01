Temperatura chega perto dos 40ºC em municípios do RS; Porto Alegre é a capital mais quente do país

Termômetros marcaram 36,8º na Capital na quarta-feira (25). Previsão é de chuva em todo o Rio Grande do Sul a partir desta quinta (26). Calor em Uruguaiana (RS) nesta semana

Reprodução/RBS TV

Mesmo com previsão de chuva em todo o Rio Grande do Sul a partir desta quinta-feira (26), o estado segue com uma semana de temperaturas muito altas em todas as regiões. Na quarta (25), Porto Alegre teve recorde de calor, registrando 36,8ºC e sendo a capital mais quente do país.

Outras cidades do estado registraram temperaturas próximas dos 40ºC. Veja abaixo as maiores, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Uruguaiana: 39,7°C

Alegrete: 39,5°C

São Luiz Gonzaga: 39,0°C

Santana do Livramento: 37,5°C

São Luiz Gonzaga: 38,0°C

Termômetro de rua na Avenida 13 de Janeiro, em frente ao Hospital Santo Antônio, em São Francisco de Assis

Gilnei Maier

Nesta quinta, segundo a Climatempo, a chuva atinge todo o estado, e começa especialmente na Fronteira Oeste e na Campanha pela manhã. Durante a tarde e a noite a precipitação acontece em todo o estado, com intensidade forte e risco para temporais, com raios, chances de granizo e rajadas de vento de mais de 70km/h, inclusive na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os acumulados um pouco mais altos devem ser registrados em pontos do Norte, Noroeste e Oeste. Ainda de acordo com a Climatempo, a chuva é devido ao calor e à alta umidade, além da aproximação de uma frente fria.

Previsão para os próximos dias

Na sexta (27), também há risco para temporais em todo o estado e condições para granizo. Os maiores acumulados de chuva serão em pontos das áreas que fazem fronteira com o Uruguai e o extremo Nordeste do Rio Grande do Sul, mas, não se descartam danos nas demais áreas do estado. Tudo isso por conta da passagem de uma frente fria e da alta umidade e calor. O Litoral Norte deve ter tempo firme.

No sábado (28) a previsão se mantém. De acordo com a Climatempo, até o final da próxima semana, o estado ainda deve sofrer com o calor elevado.

Temperaturas máximas para quinta

Capital: Pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 37°C

Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 32°C

Caxias do Sul: Pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 32°C

Santa Maria: Pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 36°C

Santa Rosa: Pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 39°C

Erechim: Pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 33°C

Uruguaiana: Pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 39°C

Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 30°C

Rio Grande: Tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 31°C

Mostardas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 33°C

Passo Fundo: Pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 34°C

Bagé: Pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 36°C

Tramandaí: Tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 31°C

Xangri-Lá: Tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 30°C

Capão da Canoa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 32°C

São Borja: Pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 39°C

Santa Cruz do Sul: Pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 36°C

Lajeado: Pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 38°C

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata