Tempesta a Sanremo, Antonella Clerici al posto di Amadeus. Fatto fuori all’ultimo minuto, Fan sotto choc, cos’è successo

Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo e Antonella Clerici potrebbe ritrovarsi a condurre al posto di Amadeus. L’anno scorso realizzare la kermesse più importante d’Italia è stato molto difficile. Le regole imposte per combattere la pandemia di Covid-19 hanno reso vuoto il teatro dell’Ariston, con i cantanti che hanno dovuto esibirsi senza pubblico. C’è stato anche il caso di alcuni concorrenti positivi alla malattia, che non hanno proprio salirci su quell’importante palco. Insomma, è stata sicuramente una delle edizioni più particolari, ma fortunatamente ha avuto un successone.

La vittoria dei Maneskin ha segnato una svolta per il Festival di Sanremo, legato sempre ai soliti big, senza lasciare spazio ai volti più giovani. Sembra che Amadeus abbia portato un cambiamento di direzione, tenendo fuori dalla competizione cantanti del calibro di Albano, uno dei più amati dal pubblico italiano. Il rischio ha avuto un risultato vincente e la band rock ha vinto non solo la kermesse italiana, ma anche l’Eurovision, regalando gloria alla nostra penisola e soprattutto la possibilità di essere sede dell’evento nel 2022. Intanto, per il momento siamo curiosi di scoprire quali canzone gareggeranno a breve.

Il Festival di Sanremo avrà inizio il 1 febbraio, manca una settimana e sono tutti in fermento. Anche quest’anno, però, Amadeus deve scontrarsi con la pandemia. Contro ogni previsione, ancora oggi siamo alle prese con il Covid-19 e i danni che porta non soltanto alla salute, ma anche all’umore, all’economia e all’intera società. Questo mese sono stati davvero pochi gli italiani che sono riusciti a sfuggire alle sue grinfie. La corsa ai tamponi ha portato a risultati incredibili e ha messo in luce il fatto che la nuova variante del virus colpisce proprio tutti, vaccinati e non.

Sicuramente in questi giorni Amadeus sta cercando di essere il più attento possibile, per evitare di contrarre la malattia. Ma è impossibile essere sicuri al 100%, soprattutto perché più si avvicina il Festival di Sanremo più il presentatore è esposto. Incontri con i concorrenti, con i giornalisti, con gli addetti ai lavori, sono tutti un possibile rischio. Alla stampa è stato dato il divieto assoluto di avvicinarlo: “Divieto dei giornalisti di avvicinarsi ad Amadeus e agli altri talent e membri dell’organizzazione per interviste a margine”. Una vera ampolla di vetro che si spera riesca a salvare il direttore artistico di Sanremo.

Ma si dice che la Rai tenga già pronto il piano B, nello sventurato caso in cui Amadeus dovesse ammalarsi. Siamo nel pieno della quarta ondata e i contagi sono alti. Ma il Festival di Sanremo non si è mai fermato. Anche senza il suo presentatore, la kermesse andrà in onda. A quanto si vocifera, la collega scelta per prendere il suo posto in caso di malattia e quarantena è Antonella Clerici. Reduce dal successo di The Voice Senior, la bella bionda vanta un pubblico affezionato e una brillante carriera. Non solo, ha già condotto la kermesse con successo e sicuramente sa come ottenere il risultato sperato.

