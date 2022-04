tempesta-ad-amici,-allievo-manca-di-rispetto-a-maria-de-filippi,-mai-successo-prima.-pubblico-sotto-choc

Amici è sicuramente il fiore all’occhiello di Maria De Filippi, che tratta i suoi giovani talenti come figli. Per questo vederne sbroccare uno contro di lei in diretta televisiva ci ha lasciati tutti senza parole. La conduttrice è sicuramente la regina di Mediaset, ma è nella scuola di ballo che ci mette tutto il suo cuore. Un vera magnate degli anni 2000, si lega così tanto ai ragazzi che aiuta a rendere famosi e ottenere il successo, che il rapporto tra loro diventa invincibile e indissolubile. Ancora oggi vediamo il suo legame con Emma Marrone, Alessandra Amoruso, lo stesso Stefano De Martino, che non perde occasione di abbracciare e baciare durante la puntata del sabato.

Emma Marrone in una intervista svelò di rubare un paio di scarpe dal camerino di Maria De Filippi ogni volta che la va a trovare in trasmissione. L’anno scorso abbiamo scoperto che i ragazzi di Amici, mentre la conduttrice è impegnata a Uomini e Donne, perdono tempo dietro le quinte e fanno razzia delle sue scorte alimentari. Insomma, mentre sia nel dating show che a C’è post per te la donna è solo una figura avvolta dal mistero per i partecipanti, che non la vedono mai se non in studio, nella famosissima scuola la donna ci mette se stessa in prima persona, anche quando le telecamere si spengono.

Maria De Filippi è una mentore per i suoi ragazzi, un’amica con cui confidarsi, una donna d’esperienza che può indirizzare nel migliore dei modi. Ovviamente questo porta a un grado di confidenza che non siamo abituati a vedere sul piccolo schermo. Mentre negli altri programmi i legami lasciano il tempo che trovano, magari svanendo appena questi terminano se non per qualche eccezione, ad Amici noi scorgiamo veri sentimenti, legami speciali nei quali non siamo abituati a vedere la presentatrice, sempre molto professionale. Per questo vedere uno dei giovani sgridarla ci ha lasciato sbalorditi.

E’ successo durante l’ultima puntata del serale di Amici. Per la prima volta non c’è stato il primo eliminato a metà serata, ma si è andati al ballottaggio finale con un solo allievo uscito dalla scuola. Maria De Filippi non ha avvisato i ragazzi che sono andati alla sfida finale della prima manche, Albe e Dario. Ovviamente i due erano convinti di giocarsi il continuare la splendida avventura che stanno facendo, e di conseguenza erano abbastanza terrorizzati. Solo quando si è annunciato il risultato, che ha visto la vittoria di Albe, la presentatrice ha svelato l’inganno per la felicità di tutti.

E’ stato il cantante a rimproverare Maria De Filippi davanti all’Italia intera: “Ma non potevi dirmelo prima, mi sono cagato addosso”. La presentatrice si è giustificata dicendo di voler dare a Dario la grinta per ballare al meglio, avendolo visto sottotono. Quando la posta in gioco è più alta è chiaro che ci si impegna di più. Ma Albe le ha fatto notare che anche lui era agitato, non soltanto il collega. Maria però aveva notato lo sguardo terrorizzato del ballerino e la sua delusione, mentre aveva visto nel cantante maggiore sicurezza e determinazione. E chi siamo noi per giudicare le sue scelte? I due infatti si sono subito riappacificati.

