tempesta-in-casa-carrisi,-romina-al-veleno-sulla-piccola-jasmine-“ecco-cosa-mi-ha-fatto”-fan-infuriati

La competizione nata tra Romina Power e Loredana Lecciso si è spostata anche sulle loro figlie. Nelle ultime ore infatti, sulla pagina Instagram della piccola di casa Jasmine, si è accesa una discussione nata a seguito di un commento di Romina Carrisi. Una strana famiglia allargata quella di Albano. La progenie nata dal suo rapporto con la show girl, infatti, si ritrova a dover condividere sia il padre che la madre con i fratellastri nati dai precedenti matrimoni. Matrimonio che invece tra i suoi genitori non avverrà mai, considerato che il cantante è stato categorico al riguardo.

Albano Carrisi non vuole sposarsi di nuovo. Loredana Lecciso ha sofferto molto inizialmente per questa presa di posizione del suo compagno, ma col tempo ha imparato ad accettarla. I detrattori della coppia, però, vedono nel mancato evento la speranza di un ritorno di fiamma con Romina Power. E’ chiaro che la piccola Jasmine ha sempre sperato che suo padre cambiasse idea, come ha anche rivelato in una vecchia intervista. E’ anche chiaro che sicuramente tutte le dicerie sui genitori e sulla sua ‘matrigna’, non devono esserle completamente indifferenti. Forse per questo i rapporti con i fratellastri non sono dei migliori.

Jasmine Carrisi ha sempre affermato di aver legato moltissimo con Brigitta, la figlia che Loredana Lecciso ha avuto dal suo precedente matrimonio. Le due sono molto amiche, oltre che sorelle. Non si può dire lo stesso dei figli che Albano ha avuto con Romina Power. La giovane ha voluto però chiarire che questa distanza non è dovuta ad una antipatia, ma semplicemente al fatto che vivono vite completamente diverse e questo rende difficile incontrarsi. Nonostante questo, sembra che abbia incontrato abbastanza la sorella maggiore, per poterle portare via una particolare borsa.

Nelle ultime ore Jasmine Carrisi ha condiviso degli scatti sulla sua pagina Instagram che la ritraggono con dei jeans, una magliettina nera corta e una borsa di Gucci. Tra gli altri, è risaltato subito il commento di Romina Carrisi: “Hmmmmm … questa borsa non mi è nuova” a far capire che l’accessorio appartiene proprio a lei. Probabilmente glielo ha prestato, oppure lo ha lasciato nella tenuta di Cellino San Marco. Fatto sta che è chiaro che tra sorelle ci si presti le cose. Chi non ha messo mano nell’armadio di una sorella, anche per prendere senza chiedere il permesso?

Sotto un certo punto di vista, il comportamento di Jasmine Carrisi e Romina Power potrebbe far immaginare a una vera complicità tra sorelle. Ma i detrattori della figlia di Albano non la pensano così. Sono in troppi a fare il tifo per Romina Power, e questa antipatia nei confronti di Loredana Lecciso si riversa anche sulla figlia. Così, un semplice commento si è trasformato in una scusa per attaccare la ragazza: “Ah ah quanto è brutto prendere le cose degli altri.. solo lei sa come farlo”; “Molto più belle tu e Cristel”. Questi sono solo alcuni dei commenti sgradevoli nei confronti della piccola di casa Carrisi.

