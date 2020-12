tempesta-in-mediaset,-alfonso-signorini-fatto-fuori-dal-grande-fratello.-ecco-chi-prende-il-suo-posto,-l’annuncio-choc-in-diretta-tv

Barbara D’Urso tornerà a condurre il Grande Fratello nell’edizione primaverile del 2021. A confessarlo lei stessa, nel corso di una intervista a Giovanni Ciacci per il settimanale Oggi. “Sono tornata con orgoglio a condurre il GF tre anni fa. In primavera arriverà una nuova edizione”. Ma ancora non si conoscono i palinsesti dell’anno che verrà, quindi non si hanno notizie più certe riguardo il reality show che al momento era stato affidato a Signorini dai vertici Mediaset. Quel che pare certo è che Alfonso Signorini non sarà più il padrone di casa, come alcuni rumors avevano fatto intendere, per la felicità di molti fans della trasmissione che lo volevano fuori già da tempo.

Ricordiamo che è stata fatta anche una petizione per cacciare Alfonso Signorini da Grande Fratello Vip dai fans di tutta Italia che è diventata virale sul web. Il motivo? In molti si sono lamentati che il direttore di Chi prenda le decisioni sulle punizioni da dare ai concorrenti che hanno comportamenti scorretti in base alle sue simpatie e antipatie, che non dovrebbero assolutamente esistere o, almeno, essere palesate. Barbara D’Urso invece si comportava alla stessa maniera con tutti i suoi “ragazzi”, e gli italiani oggi vedono con piacere un suo ritorno alla conduzione della famosa casa protagonista del palinsesto Mediaset ormai da mesi. ( continua dopo la foto)

Nel corso dell’intervista Barbara parla anche degli altri programmi che l’hanno resa una reginetta di Mediaset (la regina indiscussa è e sempre sarà Maria De Filippi) e che lei definisce i suoi gioielli. Su Domenica Live dice “durava cinque ore, tutto in diretta. Quando l’editore mi ha chiesto di condurre anche la domenica sera a me sembrava un po’ troppo: sto in studio dieci ore filate!” insomma, per la D’Urso il lavoro non manca mai, anzi abbonda. Ma le sue parole più belle sono state quelle dedicate alla trasmissione che l’ha portata nelle case degli italiani tutti i giorni.

Su Pomeriggio 5, Barbara D’Urso dice: “La mia creatura, la trasmissione Mediaset che mi permette di fare le mie battaglie sui diritti civili, contro l’omofobia e la transofobia, contro la violenza sulle donne, mettere le telecamere nelle case di riposo e negli asili” la regina del trash ma non solo Barbarella che, in effetti, nel suo studio attraversa argomenti di ogni genere e qualità. In molti la amano, in molti la odiano, ma bisogna pur dire che ha trovato il modo di portare temi di attualità in ogni casa e ha saputo adattarsi al suo pubblico e capire cosa regalargli ogni giorno. ( continua dopo la foto)

Infine, Barbara D’Urso parla di Live – Non è la D’Urso: “Mediaset voleva una trasmissione della domenica sera, il giorno più difficile della settimana, che durasse tutta la stagione e costasse poco. I giornalisti di Videonews hanno creato un format tutto italiano, tutto nostro, ci siamo inventati le sfere, l’ascensore. Sono stata fortunata perché abbiamo ampiamente superato l’obiettivo di rete. Ho pensato a tutto, l’unica cosa che non ho scelto io è il nome del programma” e lo ha dimostrato a colpi di share che i suoi prodotti, a volte di dubbia qualità, piacciono e vengono seguiti.

Barbara D’Urso dichiara di guardare moltissimo agli ascolti, che su questi si basa l’andamento di una trasmissione ed è impossibile non farci caso. Come darle torto? Molto programmi Mediaset, nel corso degli anni, sono stati cancellati proprio perché non registravano lo share desiderato. “Inutile che uno faccia finta di non interessarsene: la mattina io sono in ansia ad aspettare gli ascolti. Diffidate di chi dice che non li controlla”. Infine, la conduttrice ha voluto parlare anche degli haters, che non le mancano affatto, dicendo che dovrebbero essere combattuti con delle leggi ben precise perché ci sono persone più fragili che non sanno affrontarli.

In un mondo basato sulla tecnologia, anche la legge e il governo dovrebbero rimodernarsi. Non solo con le stories di un Salvini o le varie dirette per acquistare voti, ma anche con una regolamentazione drastica che gestisca il fenomeno degli insulti sul web, che sono da considerarsi più gravi e con risultati peggiori del bullismo. Barbara D’Urso ha anche parlato delle pause che le sue trasmissioni subiranno nel periodo natalizio, decisi da Mediaset, costringendola a casa da sola, considerato che la donna non ha un compagno ma riversa tutto il suo amore, come lei dice, nei figli e nel lavoro.

“Sono felicissima – dice Barbara D’Urso – Anche solo il fatto che in un momento di crisi come questo, nel quale tutte le aziende hanno sofferto e ovviamente anche Mediaset, l’editore ci abbia chiesto addirittura quattro puntate in più, che sono tantissime, mi rende felice e orgogliosa. Sicuramente torneremo, come ogni anno, il 7 settembre con Pomeriggio 5 e il 13 con Live, non è la D’Urso e con Domenica Live, che era stato sospeso proprio a causa della pandemia così come molte altre trasmissioni Mediaset, per esempio Chiambretti e Verissimo”.

Infine, Barbara D'Urso ha parlato della collega e concorrente Federica Panicucci. Erano infatti nati dei rumors che vedevano una antipatia tra i due noti volti Mediaset, ma la conduttrice ha voluto subito metterle a tacere: "Abbiamo un ottimo rapporto. Non c'è mai stato attrito tra di noi. E' divertente perché molto spesso i giornalisti creano delle guerre e delle lotte interne, che in realtà non esistono. Semplicemente noi non ci frequentavamo prima e non ci frequentiamo neanche adesso, però ci incontriamo spesso sul lavoro. La trovo e l'ho sempre trovata una grandissima professionista, che fa meravigliosamente il suo lavoro".