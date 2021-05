Tempesta in Mediaset, Pio e Amedeo la combinano grossa. Chiusa Felicissima Sera. Loro “Passiamo in Rai”. Cos’è successo

Venerdì 30 aprile andrà in onda l’ultima puntata di Felicissima Sera, il programma condotto da Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5. L’accordo con Mediaset prevedeva che girassero solo tre puntate. La fine della trasmissione è dovuta quindi a motivi di contratto e non di ascolti, che invece sono stati altissimi. Inaspettatamente, il duo comico è riuscito a registrare il 20, 13% di share durante la prima puntata, con prima ospite Maria De Filippi, per un pubblico di 4.070.000 spettatori. Nella seconda serata lo share è salito al 21,09%, registrando la bellezza di 4.013.000 telespettatori.

Per la terza e ultima puntata ci aspettiamo il boom. Pio e Amedeo hanno già preannunciato che sarà una vera e propria guerra contro il politically correct che ha imperversato quest’anno in televisione. Gli ultimi a esserne vittime sono stati Gerry Scotti e Michelle Hunziker, che nel corso di una puntata di Striscia la Notizia hanno fatto l’imitazione del modo di parlare dei cinesi, allungandosi gli occhi con le dita per fargli prendere la classica forma a mandorla. Sono stati tantissimi i commenti contro di loro, al punto che il video della gaffe è finito sulle pagine di uno dei maggiori influencer americani.

Non solo, il politically correct è stato padrone anche nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove più di un personaggio è stato cacciato dal gioco a causa di parole scorrette. E sono proprio queste parole scorrette che Pio e Amedeo hanno promesso di usare nel corso dell’ultima puntata di Felicissima Sera, in barba a ogni nuova regola. Ospiti della puntata saranno: Eros Ramazzotti, Laura Chiatti, Raoul Bova, Noemi, Nina Zilli e Francesco Pannofino. Riguardo al primo ospite, Eros, hanno rilasciato delle anticipazioni a Programma, dove sono stati intervistati da Claudia Rossi e Andrea Conti.

Pio e Amedeo puntano alla conduzione di Saremo

“Sarà seduto sul divano con noi, ci saranno dei momenti di imbarazzo anche per lui. Spesso i cantanti vengono e dicono ‘Ok ma faccio la promozione del mio disco’ lui invece assolutamente no.” Hanno raccontato Pio e Amedeo. “Ad un certo punto è venuto fuori questo momento karaoke, esilarante, non abbiamo tagliato nulla. Abbiamo cantato 6-7 pezzi di Eros uno dietro l’altro“. Non solo: “Di solito i ringraziamenti di produzione si fanno all’una e mezza di notte, no? Noi invece li faremo in testa con lui, coinvolgiamo nelle richieste delle sue canzoni anche tutti i lavoratori dello spettacolo che hanno lavorato con noi. Eros ha fatto un grande gesto, lui non voleva neanche dirlo…“, hanno dichiarato.

Oggi, dopo il successo di Felicissima Sera, Pio e Amedeo sognano in grande e ammettono di pensare alla conduzione del Festival di Sanremo. Magari proprio in compagnia di Maria De Filippi o Carlo Conti. Non sarebbe la prima volta che il duo comico sale sul palco dell’Ariston. Già nel 2019 parteciparono alla seconda puntata della competizione tra canzoni italiane, e la loro gag fece salire gli ascolti alle stelle, con uno share del 54,45%. Intanto, hanno rifiutato la conduzione di Lol: “È un format bellissimo ma pur sempre un format. Ormai abbiamo troppa libertà, sarebbe un passo indietro. Comunque qualcuno è stato bravissimo, altri un po’ meno” E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Tempesta in Mediaset, Pio e Amedeo la combinano grossa. Chiusa Felicissima Sera. Loro “Passiamo in Rai”. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.