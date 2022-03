tempesta-mediaset,-barbara-palombelli-fatta-fuori-proprio-da-lei,-chi-saranno-i-protagonisti-della-prossima-stagione

La Mediaset sta già lavorando al palinsesto per la stagione televisiva 2022/2023, dove a farla da padrone saranno i talk show. Fino a qualche anno fa, questo genere di programma stava completamente scomparendo. Gli italiani non si interessavano molto di politica e attualità. Ad avere la meglio, la leggerezza, il trash, i salotti televisivi. Abbiamo visto Barbara D’Urso farla da padrone per anni e anni, entrare nelle case degli italiani giorno dopo giorno, e ottenere anche l’egemonia della giornata domenicale. Poi tutto questo è cambiato e la presentatrice ha dovuto farsi da parte.

Probabilmente dobbiamo rimpiangere i tempi in cui Barbarella era il volto di punta della Mediaset. Adesso gli argomenti all’ordine del giorno sono pandemie e guerre. Sono ormai due anni che il mondo intero sta combattendo contro il Covid-19, un virus che ci ha messi in ginocchio dal punto di vista fisico, mentale ed economico. Sulla Mediaset e non solo si è fatto spazio ai virologi, che sono diventate le nuove stare degli anni 2020, con le loro teorie spesso discordanti che non hanno fatto altro che confonderci ancor più le idee. Adesso che la pandemia ancora non è scomparsa, sta accadendo qualcosa di ancor più grave.

E’ scoppiata la guerra, Putin ha attaccata l’Ucraina, gli alleati si stanno schierando e c’è la possibilità di una escalation che potrebbe provocare anche la terza guerra mondiale. E così l’argomento principale è diventato quello della politica estera. La pandemia sembra quasi dimenticata, se non per il fatto che per strada si vedono ancora le persone che indossano la mascherina. La Mediaset è tornata quindi a puntare sui talk show e per la prossima stagione ha intenzione di rinnovarli tutti sui palinsesti, con i rispettivi presentatori. Ecco una idea di come è diventata la rete di Pier Silvio Berlusconi.

Su Rete Quattro il lunedì sera continueremo a vedere Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, mentre il prime time del martedì sera vedrà nuovamente Mario Giordano alla guida di Fuori dal colo. Il mercoledì sera della Mediaset è il turno di Veronica Gentili, che conduce Controcorrente. La presentatrice verrà confermata anche per l’access time del sabato e della domenica. Passiamo al giovedì, dove Paolo Del Debbio ci terrà informati con il suo Dritto e rovescio, mentre nel prime time di venerdì avrà di nuovo spazio Quarto grado, guidato da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Infine, la domenica sera, Giuseppe Brindisi continuerà la sua guerra per gli ascolti con Non è l’arena di Massimo Giletti su La7, alla conduzione di Zona Bianca. E’ stato rinnovato anche l’access time di Barbara Palombelli, Stasera Italia, in onda dal lunedì al venerdì. Il programma continuerà anche nei mesi estivi, quando il posto della presentatrice di Forum sarà preso da Veronica Gentili. Rete Quattro continuerà quindi ad essere il maggiore canale di informazione della Mediaset. Su Canale 5, Mattino 5 e Pomeriggio 5 continueranno ad allietarci con argomenti più leggeri.

