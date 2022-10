tempesta-mediaset,-berlusconi-vuole-cancellare-il-famoso-show.-fan-in-rivolta

La Mediaset ha dovuto fare un cambio di rotta per quel che riguarda la sospensione di Fuori dal coro, programma condotto da Giordano Bruno. I vertici infatti avevano deciso di sospendere lo show, probabilmente in maniera definitiva. In un primo momento, si trattava solo di voci di corridoio, ma successivamente l’ufficialità è stata data dallo stesso presentatore che ha condiviso questa brutta notizia sui social. Sono stati i suoi telespettatori a salvarlo. La decisione dei dirigenti ha infiammato il pubblico, che ha scritto messaggi su messaggi in favore del giornalista e del suo operato.

Fuori dal coro è ritenuto dai suoi fans uno dei pochi programmi Mediaset a trattare gli argomenti ‘scomodi’. Lo show, ideato e condotto da Mario Giordano e curato da Enrico Parodi, è prodotto dalla testata giornalistica italiana Videonews, ed è scritto dallo stesso conduttore con Paolo Mosca e Carlo Bertotti. Il programma si concentra su politica, economia e cronaca, con l’ausilio di servizi e di ospiti nonché di varie coreografie realizzate da alcuni collaboratori. Talvolta sono presenti in studio figure di cartone, raffiguranti a volte individui appartenenti a un ceto sociale o altre volte personaggi pubblici d’interesse per la trasmissione.

Mario Giordano è arrivato in questo modo alla quinta edizione di Fuori dal coro, e ha conquistato una bella fetta di pubblico italiano. Ma adesso ha annunciato la decisione da parte di Mediaset di sospendere lo show il prossimo 15 novembre. Una scelta che non ha trovato d’accordo né il conduttore né il suo pubblico, che si è fatto sentire. I social permettono infatti ai telespettatori italiani di influenzare le decisioni dei personaggi televisivi e anche delle diverse produzioni. Quando si riuniscono tutti in favore o contro un determinato protagonista, riescono ad ottenere ciò che vogliono.

Così è stato anche per il caso di Mario Giordano. Subito sono apparsi innumerevoli commenti in favore del conduttore e del suo Fuori da coro. I telespettatori Mediaset hanno mostrato dal primo momento di non accettare l’idea che questo programma potesse essere chiuso definitivamente. Sono arrivati anche a presentare una petizione per contestare la scelta e rimettere il giornalista al suo posto. Contro ogni prospettiva, sono riusciti nel loro intento e adesso i vertici della rete hanno fatto marcia indietro. La trasmissione non sarà cancellata, ma soltanto sospesa per un periodo di tempo ben limitato.

Non solo, davanti alle polemiche da parte dei telespettatori la Mediaset ha anche anticipato i tempi di ripresa di Fuori dal coro. In un primo momento, infatti, si era detto che lo show di Mario Giordano sarebbe tornato in onda a partire da febbraio 2023. Adesso invece la trasmissione tornerà a coinvolgere i suoi telespettatori soddisfatti già da gennaio 2023. Una bella vittoria per il pubblico italiano, che nei social ha trovato una vera e propria arma per far sentire le sue ragioni ed è sempre pronto ad utilizzarla. Nel 2022 anche questo è un modo per fare protesta.

