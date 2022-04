Tempesta Mediaset, La scelta di Berlusconi lascia tutti a bocca aperta. “Dobbiamo farla fuori, non va più bene”

E’ giunta la primavera e la Mediaset ha organizzato il suo nuovo palinsesto facendo delle rilevanti modifiche. Programmi che ci aspettavamo di vedere non saranno mandati in onda, e saranno invece sostituiti. Partiamo da una fiction molto attesa: Viola come il mare, che tutte le amanti delle serie tv aspettavano per la presenza come protagonista dell’uomo più amato del momento, Can Yaman. Al suo fianco, Francesca Chillemi, che interpreterà Viola Vitale. Dopo essersi occupata di comunicazione di moda, la donna si trasferirà da Parigi a Palermo, sua città natale, dove farà di tutto per trovare il padre che non ha mai conosciuto.

Una volta giunta a Palermo, Viola inizia a lavorare per una redazione web come giornalista di cronaca nera, dove conosce l’ispettore Francesco Demir, un uomo con un grande talento investigativo ma una scarsa fiducia nel genere umano. I due lavoreranno fianco a fianco sui casi di omicidio: Viola lavora come giornalista, mentre Francesco lavora come poliziotto. Una trama avvincente che dovremo attendere per vedere, a causa della decisione di Mediaset. Non solo Viola come il mare, c’è anche un altro programma previsto per la primavera 2022 che non vedrà la luce e dovrà attendere il prossimo autunno.

Stiamo parlando di Emigratis di Pio e Amedeo, che raccontano le loro esuberanti vacanze a scrocco. Passando da Ibiza e Formentera, arrivando a Parigi, New York e altre grandi città dove incontrano e importunano vari vip. Caratteristica del programma è la voluta maleducazione e menefreghismo dei due protagonisti che puntano a creare situazioni imbarazzanti con contenuti di ignoranza e stupidità esplicite. La Mediaset ha puntato moltissimo sui comici, al punto che l’anno scorso ha affidato loro la prima serata di Canale 5, con il benestare e la presenza della indiscussa regina Maria De Filippi.

Non solo, lo stesso Emigratis quest’anno è stato promosso da Mediaset, passando da Italia 1 a Canale 5. Ma per godere dei risultati di questa promozione Pio e Amedeo dovranno attendere l’anno venturo, perché la trasmissione è stata cancellata dal palinsesto di questa primavera. Un altro show che invece subirà un grande cambiamento è Verissimo. Durante l’autunno, come ben sappiamo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin è stato raddoppiato andando in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio. Con l’arrivo della primavera, la puntata della domenica subirà un notevole cambiamento.

Non più interviste inedite ma soltanto ‘Il meglio di..’, per ricalcare tutto il percorso fatto dalla presentatrice durante l’anno. Se dei programmi sono stati eliminati dal palinsesto Mediaset e rimandati ad altri tempi, ce ne sono altri che hanno preso il loro posto. I telespettatori durante la primavera potranno guardare Gli eredi della Terra come fiction, Un’altra verità come miniserie. Sempre per il mondo delle fiction ci saranno Giustizia per tutti con Raul Bova e New Amesterdam. Nella prima serata di Canale 5 tornerà anche Paolo Bonolis con il suo Avanti un altro, pure di sera.

