tempesta-mediaset,-maria-de-filippi-furiosa-con-berlusconi,-“l’ha-presa-malissimo,-vuole-chiudere,-ecco-che-le-ha-fatto”.

Maria De Filippi è molto arrabbiata con la Mediaset e con la programmazione del serale di Amici, al punto che potrebbe decidere di chiudere il talent show anticipatamente. Domani sera ci sarà la prima puntata che vedrà i ragazzi dividersi nelle solite tre squadre. Ultimamente i giovani artisti sono stati sottoposti a grandi pressioni da parte della produzione e dei loro maestri. Sfide dopo sfide, hanno vissuto con la paura di essere eliminati o sostituiti da un momento all’altro. Una paura che si è rivelata infondata, dal momento che è stata decisa l’ammissione di tutti a questa fase del programma.

Come sempre, gli studenti di Amici saranno divisi in tre squadre, formate da coppie di professori. Sono loro che si occupano della componente trash del programma. Mentre i ragazzi si impegnano con le loro lezioni, si esibiscono accettando le critiche, si trastullano nella casetta tra storie d’amore e difficili scelte, sono i professori quelli che sembrano i più agguerriti. Speciale dopo speciali, li abbiamo visti discutere sulle potenzialità dei loro allievi, ed esprimere pareri parecchio negativi nei confronti degli allievi altrui, davanti a una Maria De Filippi divertita e un po’ esasperata.

Adesso che il serale di Amici è dietro l’angolo ci aspettiamo delle grandi sorprese da parte degli insegnanti. Due squadre rimarranno uguali a quelle dell’anno scorso: quella formata dalla Pettinelli e dalla Peparini e quella ancor più temibile composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il cambiamento avverrà per Lorella Cuccarini, che al posto di Arisa avrà al suo fianco Raimondo Todaro. I due partono agguerriti e già hanno deciso di sfidare i loro colleghi con un guanto di sfida tutto per professori. Conoscendo i soggetti ci aspettiamo di tutto di più. Ma c’è qualcosa che non torna nei conti di Maria De Filippi.

Il serale di Amici andrà quindi in onda a partire da sabato 19 marzo 2022, mentre i suoi speciali della domenica si sono conclusi il 6 marzo. In tutto, le puntate dovrebbero essere 9 e la finale è prevista per il 14 maggio 2022. E’ proprio questa data a far storcere il naso a Maria De Filippi. La regina di Mediaset è arrabbiata per la programmazione prevista, soprattutto perché in quella data è previsto un appuntamento molto importante della Rai. Quest’anno infatti avremo l’onore di ospitare l’Eurovision Song Contest, grazie alla vittoria dei Maneskin l’anno scorso con la canzone Zitti e buoni.

Un evento molto importante per l’Italia, che ha deciso di ospitarlo a Torino e di avere come conduttori Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. La competizione tra le canzoni europee più famose si terrà per l’appunto sabato 14 maggio 2022. Una data che sicuramente ha mandato in agitazione Maria De Filippi, che non può rischiare di perdere i suoi telespettatori per una puntata importante come quella della finale. A quanto si dice, la moglie di Maurizio Costanzo è realmente arrabbiata per questo inconveniente e sembrerebbe pronta ad anticipare la finale di una settimana.

