Tempesta Rai, Amadeus prende il posto di Flavio Insinna. Ufficiale: “Non lo possiamo più tenere. Cos’è successo”

La stagione invernale della Rai è appena cominciata e a poco a poco si scoprono quali saranno le trasmissioni che ci terranno compagnia nelle diverse fasce orarie. Per quel che riguarda il pre serata del primo canale, scopriamo oggi che per tutto l’anno andrà in onda I soliti ignoti, condotto da Amadeus. Una grande promozione per il game show, dal momento che fino all’anno scorso nello stesso orario andava in onda Affari tuoi. Il gioco dei pacchi negli ultimi anni ha visto al timone Flavio Insinna ma, evidentemente, il suo futuro sulla rete di Stato è attualmente incerto.

Già l’anno scorso lo speciale del programma, trasmesso nel periodo di Natale, ha visto protagonista Carlo Conti. Il varietà dedicato agli sposi univa gioco, ospiti, momenti divertenti e musica. Protagonista di ciascuna puntata una Coppia in procinto di sposarsi; per lei in palio c’era una “lista di nozze” ricchissima, con un montepremi massimo di 300.000 euro, ma anche tanti “regali” originali, esclusivi e “dedicati”, che gli ospiti della trasmissione facevano ai Promessi Sposi. Motore del varietà Rai sempre il game, che vedeva protagonisti 20 Pacchi presenti in studio, chiusi e sigillati: all’interno di ciascuno di essi un premio diverso, segreto per tutti.

Quest’anno, invece, sembra che non andrà in onda né la versione speciale né quella normale, in cui in palio nei pacchi sigillati ci sono esclusivamente i soldi. L’indiscrezione è di Tv Blog, sito sempre molto informato sull’andazzo delle varie trasmissioni televisive. Il motivo, oltre che legato allo share, sarebbe anche economico. Sembra infatti che la Rai stia attraversando un periodo di grana e che la direzione ha voluto evitare i costi legati al nuovo allestimento e alla nuova produzione del format. I Soliti Ignoti, del resto, riscuote anche più successo ma costa di meno.

Il game show di Amadeus vede protagoniste otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio. I concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. Più̀ identità̀ si indovinano, più̀ cresce il montepremi. In ogni puntata ci sono in palio 250.000 euro, che, nell’ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve però risolvere il gioco finale. Un format della Rai che appassiona moltissimo il pubblico.

I numeri parlano chiaro: I soliti ignoti riescono sempre a battere la concorrenza della Mediaset che, nello stesso orario, manda in onda Striscia la Notizia di Antonio Ricci. Probabilmente perché i telespettatori si sentono molto più partecipi pur stando a casa, comodamente seduti sul divano. Il gioco dei pacchi si basa sulla fortuna del protagonista della serata. La trasmissione di Amadeus invece coinvolge anche il pubblico che si diverte a cercare di indovinare quale lavoro svolge ognuna delle identità nascoste. Un’altra vittoria per il presentatore Rai, che quest’anno sarà anche per la terza volta direttore artistico di Sanremo.

Scrivici la tua opinione sulla nostra pagina Facebook

L’articolo Tempesta Rai, Amadeus prende il posto di Flavio Insinna. Ufficiale: “Non lo possiamo più tenere. Cos’è successo” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.