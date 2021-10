tempesta-rai,-brutta-batosta-per-marco-liorni,-cancellato-dal-palinsesto.-ecco-hi-prende-il-suo-posto,-fan-distrutti

Marco Liorni ha portato brillantemente a termine l’incarico di condurre Reazione a catena durante la pausa estiva, ma sembra che adesso la Rai gli stia togliendo dello spazio. Solitamente, a settembre il presentatore torna nel sabato pomeriggio di Rai 1 con Italia Si, trasmissione di storie e personaggi tricolore in una dedicata all’informazione leggera. Al suo fianco cinque “Voci” con il compito di mettersi in gioco e a volte prendere posizione sui fatti narrati in studio. Cinque “Voci” che da una parte accolgono come una famiglia e dall’altra potrebbero diventare amici e nemici.

ItaliaSì è uno show innovativo con protagoniste storie, volti emozioni, problemi e soluzioni, ma soprattutto persone comuni, pronte a condividere la propria vita davanti a un pubblico popolare in collegamento e alle “voci” in studio. Siamo però tutti in attesa di scoprire quando Marco Liorni farà il suo debutto con questa nuova edizione dello show. Gli anni precedenti, infatti, il programma andava in onda già a partire da settembre. Quest’anno invece ancora non è comparso sul palinsesto della Rai. Per considerando un ritardo, tutti si aspettavano di vederlo sabato 2 ottobre.

Così non è, e non si hanno notizie certe riguardo la prima puntata. Che a questo punto potrebbe slittare ancora di qualche settimana. Il posto di Marco Liorni nel sabato pomeriggio di Rai 1 viene preso dalle repliche di Linea verde radici, condotto da Federico Quaranta durante la pausa estiva. Un viaggio tra le principali località d’Italia alla riscoperta del territorio e del tessuto produttivo del nostro Paese, messo duramente alla prova dall’emergenza sanitaria da coronavirus. Il presentatore non dimentica mai di dare voce alle opportunità turistiche, la cultura gastronomica, le eccellenze locali e i temi legati alla tutela ambientale, all’ecosostenibilità e all’innovazione ecologica.

Un percorso teso a mettere in risalto non solo le bellezze del territorio, ma anche le storie della gente, l’artigianato, le attrazioni turistiche, le prelibatezze gastronomiche e le aziende del nostro Paese. Evidentemente la trasmissione ha avuto successo, al punto che la Rai ha deciso di inserirla, per il momento, al posto di ItaliaSì di Marco Liorni. Per il momento, si pensa si tratti soltanto di un rinvio e non di un taglio definitivo. Del resto, il presentatore ha confermato la sua bravura con Reazione a catena, che ha superato le aspettative in fatto di ascolti. In molti hanno espresso il desiderio di vederlo anche durante la stagione invernale.

Si è anche pensato che Reazione a catena potesse essere mandato in onda al posto di L’Eredità, che l’anno scorso è stata spesso battuta dalle concorrenti Mediaset: Caduta libera e The Wall, entrambe condotte da Gerry Scotti. Non solo, il gioco a quiz va in onda per ben nove mesi, periodo considerato da molti troppo lungo. Ma se Marco Liorni sognava di prendere il posto di Flavio Insinna nel pre serale di Rai 1, sembra che adesso sia lui stesso a perdere il posto in favore di Federico Quaranta. Spazio ai volti nuovi e alle bellezze del nostro paese, che è stato messo in ginocchio dalla pandemia.

Per il momento il palinsesto del sabato pomeriggio della Rai è pronto e al suo interno non compare ItaliaSì di Marco Liorni. Il primo pomeriggio sarà protagonista Donatella Bianchi, con il suo Linea blu registrato a Taormina. Segue, alle 15:00, Techetechetè, una serie di videoframmenti tratti dallo sterminato archivio della Rai, che conduce gli spettatori in un viaggio nel passato alla riscoperta di programmi storici e artisti indimenticabili. Alle 16 la linea passa a Lorena Bianchetti con A sua immagine. Per finire, prima di Federico Quaranta con Linea verde radici, c’è l’edizione breve del Tg1 di metà pomeriggio.

