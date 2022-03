tempesta-rai,-l’attacco-bomba:-“mi-hanno-fatto-fuori-dalla-vita-in-diretta,-questioni-politiche”-fan-sotto-choc,-cosa-succede

Alda D’Eusanio torna in tv e attacca la Rai, considerata colpevole di averla fatta fuori esclusivamente per motivi politici. La giornalista è nota per la sua lingua sciolta e senza peli. la ricordiamo bene l’anno scorso al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La donna è entrata nella casa più spiata d’Italia durante l’ultimo periodo dello show, ma la sua permanenza è durata un battito di ciglia a causa di alcune sue affermazioni molto pesanti. Fino alla stagione scorsa, infatti, gli autori e il presentatore avevano abbracciato completamente il politically correct, punendo ogni battuta scorretta.

Un modo di fare che non ha funzionato e che ha portato all’eliminazione di molti personaggi interessanti, che avrebbero potuto rendere il Grande Fratello Vip ancora più visto. Se Alda D’Eusanio avesse partecipato quest’anno, probabilmente non sarebbe stata eliminata e avrebbe avuto la possibilità di inserirsi nuovamente nel difficile mondo del piccolo schermo. Nulla però l’avrebbe salvata dalla causa che Laura Pausini ha intentato nei suoi confronti. La giornalista aveva fatto delle dichiarazioni molto pesanti sulla cantante e sul suo compagno, accusandolo di violenza domestica.

Da quel momento le due donne sono in causa, anche se non sappiamo ancora come i legali stiano procedendo. Intanto, Alda D’Eusanio è tornata in televisione, più precisamente a Cusano Italia tv, per sponsorizzare il suo nuovo spettacolo teatrale intitolato E’ nata una zucca. Solo il teatro è rimasto alla giornalista, che con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip era in cerca di una nuova possibilità, magari sulla Mediaset. Il tentativo è fallito e la donna non solo è stata mandata via, ma è stata allontanata da tutti gli show a causa delle sue forti dichiarazioni.

Nonostante questo, è alla Rai che Alda D’Eusanio porta rancore. E lo ha dimostrato ancora oggi, approfittando della sua ospitata in televisione per accusare la rete di Stato: “Che ricordi ho del mio passato televisivo? Un passato molto faticoso. Perché io ho fatto programmi televisivi e poi me li portavano via tutti. Portavo al successo le trasmissioni e poi me le toglievano. Perché il mio successo nasce dopo Tangentopoli, era morto Bettino e tutti gli altri. Il mio successo arriva negli anni ’90 quando ho condotto L’Italia in Diretta, che adesso è La vita in diretta, poi nel 2000 quando ho fatto Al posto tuo, Ricomincio da te.”

Alda D’Eusanio quindi svela i motivi che spingevano la Rai a comportarsi in questo modo nei suoi confronti e non solo: “Non ho rabbia, ma è la storia della Rai, che è un ente politico. Lì devi appartenere ad una squadra, devi appartenere ad un partito, se non sei politicamente coperta i tuoi meriti non bastano a proteggerti”. Non è la prima volta che la rete di Stato viene accusata in tal senso. Parliamo tanto di libertà di informazione, ma quando i canali più visti sono gestiti dai politici, la libertà resta soltanto una illusione. E sui primi canali i personaggi in vista vengono scelti in base alle loro amicizie influenti.

