Tempesta Rai, Roberta Morise fa fuori Bianca Guaccero, Sarà lei al timone del programma. Lo sfogo pazzesco, Fan delusi

Sarà Roberta Morise a condurre Camper insieme a Tinto (Nicola Prudente) sulla Rai, e non Bianca Guaccero che finora era il nome più papabile. La donna è reduce dalla sua esperienza in Honduras, a L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Un tentativo fatto per rimettersi in gioco ma che non ha conquistato i telespettatori Mediaset, che l’hanno eliminata alla prima occasione. Solo pochi giorni rimasta sull’isola e un dissapore con Lory Del Santo, e la donna si è già conquistata un nuovo ruolo sulla rete di Stato. Al contrario di quello che è accaduto a Elisa Isoardi, che aveva tentato allo stesso modo.

L’ex conduttrice di La prova del cuoco era riuscita a rimanere più tempo nel reality Mediaset, ma nonostante questo non le è arrivata alcuna proposta dalla Rai. Ancora oggi la donna è fuori dal mondo del piccolo schermo. Sembrano legate da un destino simile ma contrario le due show girl: la Isoardi aveva preso il posto di Antonella Clerici prima di finire nel dimenticatoio; Roberta Morise prenderà il posto della Clerici adesso che è tornata più convinta che mai. Il programma che la vedrà al timone, infatti, andrà in onda al posto di E’ sempre mezzogiorno durante il periodo estivo.

Sappiamo bene che la Rai riorganizza tutto il suo palinsesto per la bella stagione. I programmi del day time vanno in vacanza, così come i loro conduttori. E’ questo il momento giusto per lanciare nuovi protagonisti che, se riescono a farsi valere, puntano a ottenere degli incarichi anche durante l’anno. Roberta Morise sarà alla conduzione di Camper insieme a Nicola Prudente. I due presentatori andranno proprio con un camper in giro per l’Italia a mostrare le bellezze del nostro paese. Un ruolo per il quale la donna ha concorso, sino all’ultimo minuto, insieme a Bianca Guaccero.

E’ lei un’altra delle protagoniste Rai a rischio dimenticatoio. Dall’anno prossimo infatti non sarà più al timone di Detto Fatto, e non sembra che la rete di Stato abbia nuovi progetti in serbo per lei. Lo dimostra il fatto che i vertici hanno preferito Roberta Morise, che non aveva un ruolo di spicco sul piccolo schermo già da tempo. Per Bianca Guaccero non è detta l’ultima parola, dal momento che sembra che Milly Carlucci l’abbia presa sotto la sua ala protettiva. Non solo quest’anno l’ha voluta a Il cantante mascherato sotto la maschera di Medusa, ma si dice che l’anno prossimo la vorrà anche nel cast di Ballando con le Stelle.

Roberta Morise invece è di nuovo in gioco, nonostante le sue parole al veleno sulla Rai quando molto tempo fa le era stato tolto l’incarico di condurre I fatti vostri. “Vengo da un periodo non sereno, dove per la prima volta in vita mia, non ho saputo gestire la fine di un lavoro non aspettata, non sapevo da dove partire e ricominciare. Tre giorni dopo la chiusura del programma ho avuto una telefonata di bugie. Mi si diceva che non sarei stata più la protagonista del programma, si è poi dimostrato altro. E’ stato uno di quelli a cui sono stata più legata. Io andavo d’accordissimo con Magalli, ci siamo trovati molto bene, e neanche lui se lo aspettava”.

E voi che ne pensate? Preferite la Morise o la Guaccero? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Tempesta Rai, Roberta Morise fa fuori Bianca Guaccero, Sarà lei al timone del programma. Lo sfogo pazzesco, Fan delusi proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.