Tempesta su Amici, La professoressa sbotta contro Maria “Quello che mi hanno fatto è terribile” E passa in Rai. Maria distrutta

Se la presenza di Raimondo Todaro ad Amici ha fatto tanto scalpore, non possiamo dimenticare che non è la prima volta che Maria De Filippi attinge dal mondo di Ballando con le Stelle. Per un periodo di tempo, nel cast dei professori c’è stata anche la meravigliosa Natalia Titova, che però oggi ha rilevato i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare la scuola per giovani talenti. Insomma, si può dire che la Queen di Mediaset abbia la vista lunga. I due ballerini sono quelli che nel talent show di Milly Carlucci hanno avuto più successo in assoluto, sia come prestazioni che come appeal sul pubblico.

Impossibile dimenticare l’eleganza innata di Natalia Titova. Ancora oggi rimpiangiamo i suoi Paso Doble, come muoveva lei le mani e come inclinava lei la schiena, nessuna mai. Così come non possiamo dimenticare le coreografie e la dolcezza di Raimondo Todaro. I bacetti al termine delle esibizioni e la verve con cui difendeva le sue partner davanti alla giuria hanno conquistato il cuore di noi ragazze. Ma il percorso di un ballerino ha una durata ben determinata. E quando si avvicina al suo termine l’insegnamento sembra il giusto proseguimento. Da qui arriva Amici.

Maria De Filippi è molto attenta allo staff di Ballando con le Stelle ed è riuscita a convincere Natalia Titova a diventare a tutti gli effetti una insegnante di Amici. Ma la donna non è riuscita ad entrare bene nel mondo della scuola. Del resto, non si tratta di una semplice scuola, ma anche di uno spettacolo televisivo, e soprattutto di una gara. Non tanto tra i ragazzi, ma tra i professori. Troppo spesso questi litigano tra loro per sminuire i talenti dell’altro e rimpolpare i propri. Difendere i propri allievi davanti al pubblico è diventato il compito principale del cast dei coach. Compito che non entrava nelle corde della ballerina.

Già a Ballando con le Stelle la vedevamo sempre silenziosa davanti ai commenti della giuria. Sorridente, ma silenziosa. “Non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo nel programma. Io cercavo solo di portare avanti i ragazzi che ritenevo bravi. E’ un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente più di tanto”. Insomma, Natalia Titova ad Amici non si è trovata per niente bene. Non si può dire lo stesso di Raimondo Todaro, che ha sempre avuto un carattere molto più battagliero e che, al contrario della sua ex collega, è sempre pronto a battersi per i suoi allievi.

Lo abbiamo visto sin da subito entrare in contrasto con Alessandra Celentano, che più di tutti entra nel merito del lavoro altrui. Ad Amici quest’anno si prospetta un serale molto interessante. Ma tornando a Natalia Titova, dopo la sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi non ha abbandonato completamente il mondo del piccolo schermo ed è tornata in Rai. L’abbiamo vista più volte ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ma la donna non ha altre mire in questo lavoro: “Non mi interessa essere a tutti i costi sul piccolo schermo. E poi credo che la conduzione non sia il mio mestiere”.

