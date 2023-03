Tempestade causa alagamentos em vias de Mogi Guaçu

Chuva volumosa provocou transtornos também em outras cidades na tarde desta sexta-feira (10). Rua Pedro Paschoalotti alagada, em Mogi Guaçu

Tayna Borges

Uma forte chuva na tarde desta sexta-feira (10) provocou alagamentos em ruas e avenidas de Mogi Guaçu (SP). Em 30 minutos, choveu cerca de 17 milímetros na cidade.

Moradores do Bairro Jardim Rosa Cruz tiveram a casa invadida pela água, e a Escola Unimogi, no Jardim Serra Dourada, teve salas e corredores alagados.

Por conta disso, os alunos foram provisoriamente transferidos para outro local. As aulas não foram suspensas.

Trecho da Rodovia SP-95, que liga Pedreira (SP) a Amparo (SP), foi interditada por causa de um alagamento provocado pela chuva

Prefeitura de Pedreira

Estragos em outras cidades

A chuva também provocou a interdição de um trecho da Rodovia SP-95, que liga Pedreira (SP) a Amparo (SP).

Em Pedreira, foram registrados cerca de 45 milímetros. Segundo a prefeitura, além da interdição na rodovia, uma árvore caiu no estacionamento do Hospital Municipal e atingiu vários carros.

Já em Monte Mor (SP), o container de uma incorporadora de imóveis tombou sobre um veículo que estava estacionado próximo ao local, dentro de um supermercado. Duas das cinco pessoas que estavam na estrutura durante um plantão de vendas tiveram lesões leves.

Segundo a Defesa Civil, a cidade registrou volume de 46 mm de chuva durante o temporal. Além disso, o órgão de defesa destacou que houve alagamentos na região central, principalmente no cruzamento entre as avenidas Ayrton Senna da Silva e Jânio Quadros.

VÍDEOS: confira outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Mata