tempestade-com-mais-de-3,5-mil-raios-atinge-o-litoral-de-sp-e-moradores-fazem-registros-impressionantes;-video

Uma chuva de raios atingiu a Baixada Santista, no litoral de São Paulo, na noite de segunda-feira (6) (veja vídeo acima). Foram mais de 3,5 mil descargas elétricas pelas nove cidades, segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O número ultrapassou a alta quantidade registrada no último domingo (5), quando ao menos 1,2 mil raios caíram em toda a região.

Uma equipe do Elat contabilizou os raios durante uma forte, porém, rápida chuva que atingiu a região durante a noite. Com 1.134 raios, Bertioga (SP) teve o maior número de descargas elétricas. Se comparado ao domingo, a cidade foi atingida por 1.064 raios a mais.

Em segundo lugar, o município de Santos registrou 666 raios e teve um volume de chuva de 20,4 milímetros. Segundo a prefeitura, os morros estão em estado de observação, no entanto, não foram registradas ocorrências na última segunda-feira. Foram registradas 533 descargas elétricas a mais que no dia anterior.

Já em Guarujá, na segunda-feira, foram registrados 385. No último domingo (5), a cidade teve 385 descargas elétricas. O índice de chuvas foi baixo, com apenas 8,5 mm. Porém, o volume e a ventania foram suficientes para derrubar árvores. De acordo com a prefeitura, não houve vítimas ou danos materiais.

