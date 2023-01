Templos que valem a pena próximos a São Paulo

Moro em um dos condomínios na cidade de Cotia, em Granja Viana, que tem muitas particularidades. Amo a localidade! Fica próximo à cidade de São Paulo e conserva as características de uma cidade do interior, com uma área verde imensa. As pessoas são simpáticas e receptivas.

Próximo está o templo Zu Lai. Acompanho a criação do templo desde outubro de 2003, quando foi inaugurado. A localização, escolhida a dedo dentro dos princípios budistas, ocupa uma área de 10 mil metros de construção numa arquitetura cuidadosamente projetada.

Em sua implantação, detalhes como telhas têm adornos não encontrados no Brasil. Eles foram trazidos da China, pois cada detalhe tem seu significado e simbologia.

A ideia veio após a vinda da venerável mestre Hinsing Yun a um centro budista de São Paulo, onde foi sugerido que uma das mestras ficasse no Brasil para dar continuidade aos ensinamentos budistas humanistas. A mestre Jue Cheng (Mestra Sinceridade) se dispôs a ficar e iniciar o projeto, ganhando posteriormente o nome Mestra Sinceridade.

Os ensinamentos estão ligados ao Monastério Fo Guang Shan com raiz no Budismo Mohayana. O templo tem atividades diversas e abertas ao público.

Com uma programação intensa disposta no site e nas redes sociais, aos sábados e domingos, está aberto à visitação e participação em várias atividades, inclusive restaurante.

O templo mudou a vida da região. Em seguida, um colégio com filosofia chinesa instalou-se em frente e a estrada onde este se encontra hoje tem uma vida comercial e gastronômica ativa e variada.

O templo, além de sua principal função, que é ensinar e transmitir um ensinamento – o da filosofia -, tem o papel de ser um local a ser visitado por tudo que o faz presente: arquitetura, gastronomia, paisagismo… Lá é possível ver plantas que normalmente são incomuns no Brasil.

Grandes eventos são feitos no templo como, por exemplo, quando Dai Lai Lama esteve no Brasil e milhões de pessoas foram até o local numa grande festa.

Sua importância é notável por toda sua grandeza espiritual e material, sendo o maior templo budista do Brasil a apenas 30 minutos de São Paulo.

No próximo post, mostrarei outro templo com igual grandeza espiritual, porém budista tibetano.

Ufficio Stampa