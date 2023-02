Tempo chuvoso agrava deslizamento de terra às margens da Rodovia Ângelo Rena em Presidente Prudente

Trecho com erosão fica em uma Área de Preservação Ambiental (APA). Deslizamento causa erosão em trecho da Rodovia Ângelo Rena, em Presidente Prudente (SP)

A continuidade do tempo chuvoso no Oeste Paulista agrava a situação da erosão causada por deslizamento de terra às margens da Rodovia Ângelo Rena, em Presidente Prudente (SP). No local, a Coordenadora Municipal de Proteção e Defesa Civil realiza um trabalho de contenção com o objetivo de prevenir o aumento da erosão.

O trecho afeta, entre Presidente Prudente e Regente Feijó (SP), pertence à uma Área de Preservação Ambiental (APA), ou seja, é um local onde passa muita água decorrente da chuva.

O coordenador de Proteção e Defesa Civil, Renato Gouvea, conversou com o g1 e explicou sobre as medidas de prevenção que são realizadas.

“A Defesa Civil vai fazer um estudo detalhado do local, pedindo um apoio para a Defesa Civil do Estado de São Paulo, para verificar qual é a melhor intervenção de acordo com a situação da erosão”, explicou.

Contenção tenta reduzir risco de deslizamento na Rodovia Ângelo Rena

Conforme o coordenador, foi feita uma sinalização “para alertar os condutores que existe a erosão e também foram feitas algumas intervenções emergenciais”.

Gouvea ainda informou que o fluxo de veículos “está correndo normal”, pois, segundo ele, a erosão “só está no acostamento”.

“A Defesa Civil está monitorando o local todos os dias e, independente das chuvas, seguiremos fazendo as vistorias”, finalizou ao g1.

A Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, informou, em nota, que “todas as medidas estão sendo tomadas para controlar a situação no local, com ações paliativas e monitoramentos constantes junto à Defesa Civil”.

O município também disse que a obra definitiva de contenção da erosão “só poderá ser realizada quando as chuvas cessarem”.

Previsão do tempo

A Defesa Civil informou ao g1 que esta sexta-feira terá condições para chuvas de intensidade moderada à forte, seguidas por raios, ventos e pontual queda de granizo na região, devido a atuação de áreas de instabilidade em Presidente Prudente.

Por conta disso, recomenda-se atenção às áreas mais vulneráveis, pois não são descartados riscos de transtornos. As rajadas de vento poderão variar entre 60 a 80km/h.

A previsão meteorológica aponta que nesta sexta, cerca de 50 milímetros de chuva atingem a cidade, que permanece com uma temperatura mínima de 21ºC e máxima de 30ºC, recebe ventos a uma velocidade de 9 km/h e tem uma Umidade Relativa do Ar (URA) estacionada em 54%.

