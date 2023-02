Tempo estável? Chuva? Vai dar praia? Veja previsão do tempo para o carnaval em SC

Deve chover na sexta, mas fim de semana será de sol entre nuvens. Bloco de Sujos, que acontece no sábado, percorre vias do Centro de Florianópolis

Polícia Militar/Divulgação

O feriadão do carnaval deve ter diferentes condições meteorológicas em Santa Catarina. A boa notícia para os foliões é que o tempo deve ficar mais estável no fim de semana. Confira abaixo a previsão da Defesa Civil para os dias de festa:

Sexta-feira (17)

A passagem de uma frente fria traz condição de chuva e temporais isolados. Há chance de vendavais, alagamentos e enxurradas.

O risco de estragos é maior na região Oeste, mas o alerta vale para todo o estado.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Sábado (18) e domingo (19)

O tempo deve ficar mais estável, com sol entre nuvens. No Litoral e no Vale do Itajaí, o deslocamento da umidade do mar deve trazer mais nebulosidade.

No Litoral Norte, há chance de chuva a qualquer hora do dia. No sábado, estão previstas rajadas de vento Sul com velocidade entre 50 e 70 km/h nas áreas próximas ao litoral.

No domingo, há chance de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite nas áreas próximas ao Paraná.

‘Sujos’, ‘Balança mas não cai’ e outros: conheça os blocos de rua de Florianópolis

Mulher achada morta pelo filho divulgou separação na internet antes de ser assassinada

Quem são os 5 catarinenses mortos em acidente em Mato Grosso do Sul

Segunda-feira (20)

Deve chover de forma persistente já pela manhã no Litoral Norte e Vale do Itajaí. Durante o dia, o fenômeno também é esperado na Grande Florianópolis e no Sul.

Deve haver rajadas de vento com velocidade entre 40 a 65 km/h nas áreas costeiras e mar agitado.

Terça-feira (21)

A previsão é de diminuição da chuva e das rajadas de vento. O mar também deve ficar menos agitado.

Em caso de emergência, os telefones são 193, para o Corpo de Bombeiros, e 199 para a própria Defesa Civil.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

valipomponi