Temporada de colheita de oliva começa no RS; produção de azeite deve subir 11%, estima setor

Encruzilhada do Sul é o município com maior área plantada de oliveiras do país. Temporada de colheita de oliva começa no RS; produção de azeite deve subir 11%

Começou, nesta quinta-feira (8), a colheita de oliva em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, a 170 km de Porto Alegre. Mesmo com a estiagem, a expectativa para este ano é de crescimento na safra.

Como a planta se adapta bem ao clima mais seco, a produção deve render 500 mil litros de azeite de oliva. O valor é 11% maior do que o registrado em 2022.

“Nós vamos ter aqui um aumento, comparado ao ano passado, em torno de 35% em produção. A gente considera que vai ter uma produtividade muito interessante, apesar do clima ter sido bem irregular”, diz o produtor Flavio Bock.

Oliveiras colhidas em Encruzilhada do Sul

A cidade de 26 mil habitantes tem maior área plantada de oliveiras no Brasil, com 1,3 mil hectares.

“Nós temos o clima apropriado e a terra apropriada. Terra disponível, a cada ano, chegam novos empresários. Para se ter uma ideia, nós temos 22 produtores de oliveira”, ressalta o prefeito Bento Pascoal.

Oliveiras em Encruzilhada do Sul

Desenvolvimento econômico e qualidade

Em todo o estado, são mais de 6 mil hectares plantados em 113 municípios. As maiores áreas estão na metade sul do RS. O setor já gerou 2,5 mil empregos diretos.

Além do potencial econômico, o azeite gaúcho é reconhecido pela qualidade.

“Nós temos aqui áreas propícias para agricultura, um ‘terroir’ adequado, onde nós temos o frio rigoroso no inverno e também um calor rigoroso na hora da colheita. Isso nos coloca numa posição muito favorável para a produção de oliveira e, consequentemente, o azeite de oliva extravirgem”, comenta Renato Fernandes, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva).

Azeite de oliva servido em Encruzilhada do Sul

