Temporada de verão em SC tem alta de 45% nos casos de crianças desaparecidas, dizem bombeiros

Número considera o mesmo período da temporada de verão anterior. Florianópolis e Balneário Camboriú são as regiões com mais registros. Criança caminhando em praia de Florianópolis

Tiago Ghizoni/NSC

O número de crianças perdidas nas praias de Santa Catarina aumentou 45% nesta temporada de verão em relação ao mesmo período do ciclo anterior. Segundo o Corpo de Bombeiros, o crescimento está relacionado à retomada dos visitantes após o auge da pandemia de Covid-19.

Ao todo, foram registradas 2.500 ocorrências entre 17 de dezembro e 19 de fevereiro de 2023. No mesmo período da temporada anterior, foram 1.720.

Em todos os casos, de acordo com os bombeiros, as crianças foram encontradas e entregues às famílias.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A temporada segue até dia 26 de fevereiro. Depois disso, os bombeiros começam a “pós-temporada”, com redução nos serviços.

Jovem nada com polvo grudado nas costas e vídeo viraliza

Praias de SC registram mais de 16 mil casos de queimaduras por água-viva

De acordo com a corporação, as regiões da capital Florianópolis e Balneário Camboriú, no Litoral Norte, são as que concentram maior número de ocorrências de crianças perdidas, com 1.264 e 390, respectivamente. Os números por cidade não foram divulgados.

Anos anteriores

Temporada 2019/2020 – 2.878 crianças perdidas

Temporada 2020/2021 – 762 crianças perdidas

Temporada 2021/2022 – 1.720 crianças perdidas

Cuidados

Segundo o Corpo de Bombeiros, há algumas orientações para evitar que crianças se percam nas praias.

A primeira dica é que elas não fiquem sozinhas, “principalmente por risco de afogamento”. Os socorristas também orientam que as crianças usem pulseiras de identificação para caso se percam de seus responsáveis.

As pulseiras podem ser solicitadas em postos de guarda-vidas em todo o litoral catarinense. Nelas devem constar o nome da criança, do responsável dela, além de telefone para contato. Os itens são feitos em material à prova d’água.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

pappa2200