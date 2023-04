Temporal acompanhado de fortes ventos alaga ruas, provoca queda de árvores e deixa moradores sem energia elétrica em Resende

Dois carros foram atingidos por árvores nos bairros Jardim Brasília ll e Vila Isabel. Pontos de alagamentos foram causados por conta do grande volume de chuva em pouco tempo, diz Defesa Civil. Não há desabrigados ou desalojados. Ventania derruba árvores e provoca transtornos em Resende

Um temporal acompanhado de fortes ventos alagou ruas e provocou queda de árvores entre a tarde e o começo da noite de quinta-feira (30) em Resende (RJ). As informações são da Defesa Civil.

Foram registrados pontos de alagamentos nos bairros Jardim Jalisco, Cidade Alegria, Ipiranga e São Caetano. O túnel da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) também foi inundado.

De acordo com a Defesa Civil, os sistemas de drenagem das ruas não suportaram a vazão do grande volume de chuva que caiu em pouco tempo.

No bairro Cidade Alegria, choveu 23,6 mm em 40 minutos. No mesmo período, foram registrados 48 mm nos bairros Paraíso e Cabral e 54 mm na região central da cidade.

A Defesa Civil informou que os ventos chegaram a 81,7km/h. Foram registradas, pelo menos, 18 quedas de árvores. Ninguém se feriu.

Nos bairros Jardim Brasília ll e Vila Isabel, dois carros foram atingidos por árvores. No bairro Liberdade, a rede de transmissão de energia elétrica foi atingida. Já no bairro São Caetano, um poste de iluminação pública caiu.

O fornecimento de energia elétrica estava suspenso, até as 9h desta sexta-feira (31), nos bairros Mirante das Agulhas, Liberdade, Jardim Brasília, Ipiranga, Morada da Colina, Jardim do Sol e em locais próximos à Aman.

Procurada pelo g1, a Enel Distribuição Rio, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade, informou que está atuando para solucionar os problemas causados pela chuva. Disse ainda que “quadriplicou as suas equipes em campo, já restabeleceu a energia para 75% dos clientes impactados e segue trabalhando para normalizar todos os clientes o mais breve possível”.

De acordo com a Defesa Civil, não há desabrigados ou desalojados.

Queda de árvore no bairro Jardim Brasília II, em Resende.

