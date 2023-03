Temporal acompanhado de fortes ventos derruba árvores em Penedo

Aulas no turno da manhã no Colégio Municipal Dom Otorino Zanon foram suspensas nesta segunda-feira após galhos atingirem o telhado da unidade. Ninguém ficou ferido. Avenida Arnaldo Mazzoto, em Penedo

Divulgação/Prefeitura de Itatiaia

Um temporal acompanhado de fortes ventos derrubou árvores em Penedo, Itatiaia (RJ), entre o fim da tarde e o começo da noite de sábado (4).

De acordo com a prefeitura, as localidades mais afetadas foram o Alto da Fazendinha e Jardim Martinelli.

No Colégio Municipal Dom Otorino Zanon, as aulas no turno da manhã desta segunda-feira (6) foram suspensas após galhos atingirem o telhado da unidade. Árvores que ficam no pátio da escola ficaram com as raízes expostas após o vendaval.

Árvore cai sobre telhado de colégio em Penedo

Divulgação/Prefeitura de Itatiaia

A prefeitura informou que as secretarias de Educação e de Obras, além da Defesa Civil, vão realizar uma vistoria no colégio na manhã desta segunda-feira “para identificar a extensão dos problemas causados pelo temporal e traçar um cronograma de obras para efetuar os reparos necessários”.

A ventania também derrubou árvores na Rua QQ, no Alto da Fazendinha. Galhos e parte de uma árvore chegaram a interditar totalmente a via. A Defesa Civil e a administração de Penedo atuaram na desobstrução da rua.

Outra via que ficou interditada foi a Avenida das Mangueiras, na região central de Penedo, onde um pinheiro caiu. No Jardim Martinelli, um outro pinheiro caiu e derrubou um poste na Rua Perugino. A passagem pelos dois locais já foi desobstruída pela Defesa Civil.

Segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido. Também não há desalojados ou desabrigados.

A Defesa Civil informou que está em alerta, pois há previsão de chuva de 35 milímetros para este domingo (5).

Rua QQ, Alto da Fazendinha

Divulgação/Prefeitura de Itatiaia

