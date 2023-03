Temporal acompanhado de fortes ventos derruba árvores em Resende

Segundo a Defesa Civil, volume de chuva registrado foi de 39,6 milímetros em 1h10 e as rajadas de vento chegaram a 73 km/h. Queda de árvore em Resende

Divulgação/Defesa Civil

Um temporal atingiu Resende (RJ) na tarde desta quinta-feira (9) e provocou transtornos no município. O volume de chuva registrado foi de 39,6 milímetros em 1h10 e as rajadas de vento chegaram a 73 km/h.

Segundo a Defesa Civil, a ventania provocou a queda de três árvores no bairro Jardim do Sol. As ocorrências foram nas seguintes ruas: Júpiter, Vênus e Marte.

Houve registros de pontos de alagamentos na Rua Marte. A água escoou poucas horas após o temporal. Ninguém ficou desabrigado ou desalojado.

Ainda de acordo com o órgão, a chuva ocorreu de forma localizada em apenas três localidades do município: Centro e nos bairros Paraíso e Jardim do Sol.

Equipes da prefeitura seguiam atuando na limpeza e desobstrução das ruas no início da noite desta quinta-feira.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3360-9260.

Temporal acompanhado de ventos fortes derruba árvores em Resende

Divulgação/Defesa Civil de Resende

