Temporal alaga residências e escola municipal na Vila Alegrete, em Martinópolis

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Danilo Aparecido de Souza, o volume de chuva que atingiu a cidade na manhã desta quinta-feira (23) chegou a 62,5 milímetros. Refeitório da Escola Municipal Dr. Francisco Marques Bonilha foi atingido em Martinópolis (SP)

Cedida

A chuva forte que atingiu Martinópolis (SP) na manhã desta quinta-feira (23) provocou estragos e prejuízos à famílias e estudantes da cidade.

Conforme a Defesa Civil, o bairro mais prejudicado foi a Vila Alegrete, onde o temporal causou pontos de alagamentos na via pública e em uma escola municipal.

Rua atingida pelo temporal, na Vila Alegrete, em Martinópolis (SP)

Róbson Moreira/TV Fronteira

O coordenador da Defesa Civil, Danilo Aparecido de Souza, informou ao g1 sobre a proporção da chuva que chegou ao município.

“Na parte da manhã de hoje foram 62,5 milímetros. O bairro Vila Alegrete foi o mais prejudicado, teve bastante estrago na malha asfáltica do local e também houve alagamentos em mais de cinco casas até o momento. Não teve nenhuma família desabrigada no momento, graças a Deus não houve feridos, foram danos materiais”, explicou.

Casa atingida pelo temporal, na Vila Alegrete, em Martinópolis

Róbson Moreira/TV Fronteira

Souza também pontuou sobre as ações preventivas que estão sendo feitas para recuperar os estragos.

“De imediato, a Defesa Civil começou a fazer as interdições dos locais que oferecem risco, a limpeza dessas malhas asfálticas que acabaram se amontoando em calçadas, próximo às galerias de fluidez da água, e também estamos fazendo o levantamento das famílias atingidas, para que possamos enviar o suporte necessário”, completou ao g1.

Chuva causa alagamento e prejudica moradores na Vila Alegrete, em Martinópolis

A Escola Municipal Dr. Francisco Marques Bonilha, que fica na Vila Alegrete, precisou cancelar as aulas no período da tarde desta quinta-feira devido ao alagamento que atingiu o espaço.

Corredor da Escola Municipal Dr. Francisco Marques Bonilha foi atingido em Martinópolis (SP)

Eduarda Nascimento

Os alunos que estavam estudando de manhã, em um espaço onde um formou-se um ponto de alagamento, precisaram interromper os estudos pois a água adentrou nas salas de aula e no refeitório.

A Prefeitura de Martinópolis informou que ainda não se sabe exatamente o que foi danificado, mas disse que o que motivou a inviabilização da permanência em locais onde não havia condições de aula foi o alagamento.

A Defesa Civil ainda não fez uma vistoria técnica na escola, e informou que já existem agentes no local a fim de levantar os estragos e “possíveis interdições que sejam necessárias”.

Corredor da Escola Municipal Dr. Francisco Marques Bonilha foi atingido em Martinópolis (SP)

Cedida

Serviço

O contato da Defesa Civil em Martinópolis é o (18) 3275-1605 ou 199.

De acordo com a situação de urgência ou emergência, a orientação é ligar para o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Ponto de alagamento em via pública na manhã desta quinta-feira (23), em Martinópolis (SP)

Laine Porto

Ponto de alagamento em via pública na manhã desta quinta-feira (23), em Martinópolis (SP)

Eduarda Nascimento

Ponto de alagamento em via pública na manhã desta quinta-feira (23), em Martinópolis (SP)

Eduarda Nascimento

Alagamento na Escola Municipal Dr. Francisco Marques Bonilha, em Martinópolis (SP)

Eduardo Nascimento

