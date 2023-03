Temporal alaga ruas, derruba árvores e provoca deslizamentos de terra em Barra Mansa

Volume de chuva registrado foi de 40 milímetros em 50 minutos e rajadas de ventos chegaram a 40 km/h. Temporal alaga ruas em Barra Mansa

Um temporal atingiu Barra Mansa (RJ) na tarde desta quinta-feira (2) e causou transtornos no município.

Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva registrado foi de 40 milímetros em 50 minutos e as rajadas de vento chegaram a 40 km/h.

Houve registros de alagamentos em diversas localidades do município. Os bairros mais afetados foram: Vila Nova, Vila Coringa, Jardim Central, Ano Bom e Centro. Ninguém ficou desabrigado ou desalojado.

O temporal também provocou a queda de um poste e quatro árvores. Ainda de acordo com o órgão, tiveram três deslizamentos de terras.

Equipes da Defesa Civil estavam realizando vistorias, monitoramentos e reparos das áreas afetadas no início da noite desta quinta. Até a publicação desta reportagem, não havia sido divulgado o balanço final das ocorrências.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3028-9370.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Ufficio Stampa