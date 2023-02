Temporal alaga ruas, e água invade casas em Morro Agudo, SP; VÍDEO

Chuva forte atingiu cidade na manhã desta segunda-feira (20). Não há registro de vítimas. ‘Tivemos que subir os móveis’, diz morador. Temporal deixa ruas alagadas em Morro Agudo, SP

O temporal que atingiu Morro Agudo (SP) na manhã desta segunda-feira (20) alagou diversas ruas no município. Apesar do susto, não há registro de pessoas feridas ou desabrigadas, segundo a Prefeitura.

Vídeos enviados à EPTV, afiliada da TV Globo, mostram que a água chegou a invadir residências. (assista acima)

Segundo moradores ouvidos pelo g1, houve pontos alagados em ruas como Uruguai, México, Canadá, Assunpta Salves Benedetti e José França, que ficam entre os bairros Parque Dom Pedro e Jardim Primavera.

“A partir das 6 horas da manhã começou a inundar. Tivemos que subir os móveis e muitos tiveram a água na altura do joelho”, aponta um morador que preferiu não ser identificado.

Por meio de nota, a administração municipal disse que equipes da Defesa Civil estão desde a manhã acompanhando as áreas de risco na cidade.

Sob alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira um alerta para chuvas intensas em Morro Agudo. De acordo com o órgão, o acumulado previsto até terça-feira (21) é 50 milímetros por dia.

As rajadas de vento podem chegar até 60 km/h. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Rua Uruguai, em Morro Agudo, SP, ficou tomada pela chuva nesta segunda-feira (20)

Divulgação/Rede social

