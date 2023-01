Temporal alaga ruas, invade casas e deixa famílias desalojadas em Monteiro Lobato, SP

Os bairros considerados baixos da cidade foram os mais atingidos. Houve também registro de alagamento na SP-50, que liga o município a são José dos Campos. Chuva causa estragos em Monteiro Lobato

Chuvas intensas atingiram Monteiro Lobato (SP) durante a noite desta terça-feira (24) e causaram estragos na cidade. Segundo a prefeitura, há famílias desalojadas.

Os bairros considerados baixos foram os mais atingidos, onde a água invadiu diversas casas. A região central também foi afetada, ficou alagada e começou a quarta-feira (25) com muita lama e sujeira.

Temporal causa estragos e deixa famílias desalojadas em Monteiro Lobato, SP

Arquivo pessoal

Uma moradora da zona rural do município relatou à TV Vanguarda que tudo aconteceu muito rápido e, por conta disso, não deu tempo de salvar todos os móveis da casa em que reside.

“Tivemos uma grande perda. É um dia bem triste. A gente trabalha muito para chegar uma chuva forte e levar tudo. Na minha casa foi uma correria, ainda mais com filho pequeno. Perdemos quase tudo, deu para salvar pouca coisa.”

De acordo com a Defesa Civil, outras famílias ficaram desalojadas e foram para a casa de parentes. No entanto, não há um balanço do número de pessoas atingidas.

Arquivo pessoal

Coordenadora do órgão, Ana Carolina da Mata explica que, além do temporal na própria cidade, chuvas fortes em municípios vizinhos que são mais altos também contribuem com os estragos. É o caso de Campos do Jordão, onde também houve registro de chuva intensa na noite de terça.

“A água desceu e alagou nossa cidade. Agora equipes da prefeitura estão nos bairro auxiliando no que for necessário. No momento, de alagamento intenso, não tem mais nada. A água já abaixou”, afirma.

Reprodução/TV Vanguarda

A rodovia SP-50, que liga Monteiro Lobato a são José dos Campos, também ficou alagada. Com isso, o tráfego na via foi prejudicado durante a noite. No início da manhã de quarta, porém, o problema já está resolvido.

Vittorio Rienzo