Temporal alaga vias e derruba árvores em Ribeirão Preto, SP; VÍDEO

Ribeirão Preto (SP) registra pontos de alagamentos na tarde desta quarta-feira (1º) por conta do temporal que atinge a cidade. (veja vídeo acima)

Há relatos de problemas na Avenida Francisco Junqueira, onde o córrego transbordou, Avenida Caramuru e Avenida Braz Olaia Acosta, na saída para o Anel Viário Sul. No local, carros chegaram a retornar de ré e na contramão para fugirem do alagamento.

Segundo a Prefeitura, o cruzamento entre as avenidas Francisco Junqueira e Maria de Jesus Condeixa precisou ser interditado por agentes da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano (Transerp) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Ao menos duas árvores caíram na cidade. Uma na Avenida Guilhermina Cunha Coelho, na City Ribeirão, e outra na Rua Marisa, no Jardim Paulista, próximo ao estádio Palma Travassos, do Comercial, que está sem energia.

A Defesa Civil informou que está em alerta para emergências. O órgão pode ser acionado pelo telefone 199. Já a GCM está disponível pelo 153.

Perigo

Ribeirão Preto e a região estão sob alerta da Defesa Civil até sexta-feira (3), com acumulado de chuva que pode chegar a 100 milímetros.

A cidade teve o mês de janeiro em 2023 como o mais chuvoso em 16 anos. De acordo com dados da Climatempo, o volume acumulado de chuva foi de 365 milímetros, 36% a mais do que a média histórica de 268mm prevista para a época.

