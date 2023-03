Temporal atinge cidades do litoral de SP, causa alagamentos e deixa morros em estado de atenção

Tempestade é reflexo da passagem de uma frente fria e de um vórtice ciclônico pelo litoral de São Paulo Chuva intensa atinge cidades da Baixada Santista semanas após temporal que deixou vítimas

Os moradores das cidades da Baixada Santista voltaram a ser impactados por um temporal nesta sexta-feira (10). Os municípios de Santos, Guarujá e São Vicente registraram grande volume de chuva que, a princípio, deixou ruas alagadas e gerou trânsito de veículos. A tempestade é reflexo da passagem de uma frente fria e de um vórtice ciclônico pelo litoral de São Paulo. (veja ao final)

O litoral de São Paulo, principalmente o Litoral Norte ainda se recuperam dos temporais registrados entre os dias 18 e 19 de fevereiro e que causaram 65 mortes, deslizamentos, alagamentos e deixou diversas pessoas desabrigadas.

Santos

A Defesa Civil de Santos informou à reportagem que, até o momento, não há ocorrências devido às chuvas, mas os morros seguem em estado de atenção. A cidade disse que o índice pluviométrico até a 18h era de 24 mm.

A prefeitura listou oito vias onde há trânsito por reflexo dos pontos de alagamentos. Confira abaixo:

Av. Nossa Senhora de Fátima, em ambos sentidos. Ponto de alagamento na altura da Rua Ana Santos

Praça dos Andradas, sentido Centro/Praia, próximo à Rua Visconde do Embaré

Av. Rangel Pestana

Na Praça Washington (Orquidário). No local, só veículos de grande porte conseguem trafegar.

Rua Guilherme Álvaro – conta com bloqueio da CET-Santos

Av. Francisco Manoel (ao lado da Santa Casa), na confluência da Ana Costa, Rangel Pestana e Canal 1.

Praça dos Andradas sentido Centro/Praia (próximo a Visconde do Embaré)

Avenida Senador Feijó com a Rangel Pestana há trânsito em todas as faixas

Guarujá

A Prefeitura de Guarujá informou, em nota, que a Defesa Civil não registrou ocorrências até o momento. O município, porém, disse que as áreas afetadas nos últimos temporais estão em estado de observação.

Bertioga

A Defesa Civil de Bertioga, cidade que foi atingida pelo maior volume de chuva do Brasil no temporal de fevereiro, desta vez diz ter registrado 26 mm de chuva nas últimas 6h. Até o momento, não foram relatadas ocorrências. A prefeitura orientou que, em caso de problemas, chamados podem ser realizados pelo telefone 199.

Praia Grande

A Prefeitura de Praia Grande não foi acionada pela Defesa Civil para atendimento de ocorrências provocadas pela chuva. A administração municipal disse, ainda, não ter informações sobre o índice pluviométrico já que os números são fechados pela manhã, levando em conta as precipitações das últimas 24 horas.

Peruíbe

O Departamento Municipal de Defesa Civil informou à reportagem que o setor não foi acionado e também não registrou ocorrências por conta da chuva, mas a Estrada do Guaraú foi interditada.

“Apenas a Estrada Engenheiro Paulo Eugênio Broio, mais conhecida como Estrada do Guaraú, que foi interditada temporariamente como sempre ocorre em momentos de fortes de chuva, conforme protocolo estabelecido pela Defesa Civil do Estado por medida de precaução no local”, disse, em nota.

Frente fria e vórtice ciclônico

Moradores de Santos que se arriscam na chuva precisam colocar o pé na água para se deslocar

Vanessa Rodrigues/A Tribuna Jornal

Segundo os meteorologistas do Instituto Climatempo, a frente fria prevista para chegar ao litoral de São Paulo no sábado (11) parece ter antecipado a passagem pela região.

Os especialistas dizem que a atuação de um vórtice ciclônico em altos níveis (leia abaixo), favorece a formação de nuvens carregadas sobre o estado de São Paulo. Para o final de semana, portanto, a previsão segue a mesma, com possibilidade de temporal especialmente à tarde e à noite.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o vórtice ciclônico em altos níveis significa um movimento descendente de ar frio e seco no seu centro e um movimento ascendente de ar quente e úmido na sua periferia.

