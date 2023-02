temporal-causa-2-mortes-no-litoral-de-sp,-fecha-estradas-e-cancela-carnaval

Criança de 7 anos morreu em Ubatuba após deslizamento de uma pedra e uma mulher de 35 teve a casa atingida por uma árvore em São Sebastião. Nas estradas, trechos das rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios foram interditados. Chuvas causam estragos no Litoral Norte de São Paulo

As fortes chuvas que caíram nas últimas 24 horas provocaram duas mortes e estragos em várias regiões de São Paulo, principalmente no litoral. Os temporais causaram alagamentos e deslizamentos de terra que afetam o trânsito em pelo menos três rodovias (leia detalhes abaixo).

Veja as principais informações sobre as chuvas:

Em Ubatuba, uma criança de 7 anos morreu após um deslizamento;

Em São Sebastião, uma mulher de 35 anos morreu atingida por uma árvore;

A Prefeitura de São Sebastião decretou estado de calamidade na cidade, onde há pessoas desabrigadas após alagamentos e desabamentos;

Em Ilhabela e outros locais do litoral, há registro de falta de água e luz;

Em Juquehy, carros ficaram submersos;

Há interdições nas rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios;

Helicópteros da PM têm dificuldade para resgatar vítimas durante chuva;

Exército vai enviar aeronaves para ajudar no resgate;

Mais de 100 bombeiros trabalham nas buscas em São Sebastião e Ubatuba;

Em 24 horas, choveu o esperado para todo o mês de fevereiro em 3 das 4 cidades do Litoral Norte, segundo Defesa Civil.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, foram para São Sebastião.

Imagens aéreas mostram Ubatuba alagada, no Litoral Norte

De acordo com o governo, um comitê de gerenciamento de ações foi montado para atender aos desabrigados e desalojados e mais de 100 bombeiros estão trabalhando no resgate das vítimas.

Tarcísio pediu ajuda ao Exército, que vai mandar aeronaves para ajudar no resgate de vítimas em locais sem acesso por estrada ou inacessíveis com os helicópteros da Polícia Militar por causa do mau tempo.

FOTOS: Veja os estragos causados pela chuva no litoral de São Paulo

VÍDEO: família passa a madrugada ilhada e é resgatada de bote

Ministro diz que Defesa Civil Nacional vai para áreas afetadas em SP

O volume de chuva nas últimas 24 horas superou o esperado para o mês em três das quatro cidades do Litoral Norte de São Paulo, segundo a Defesa Civil.

Chuvas causam mortes e provocam estragos no litoral de São Paulo

Confira abaixo a situação das chuvas no litoral paulista:

Morte em Ubatuba

Uma criança de 7 anos morreu na madrugada deste domingo (19) depois de uma pedra deslizar e atingir a casa onde ela estava, no bairro Estufa 2, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, devido às chuvas uma pedra deslizou e caiu em cima da residência onde a criança e sua família estavam. A menina, segundo a corporação, foi atingida pela pedra na cabeça, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Em São Sebastião, morte e desabrigados

Bombeiros buscam vítimas de desmoronamento em São Sebastião

Uma mulher de 35 anos morreu neste domingo (19), em São Sebastião (SP), após a casa dela ser atingida por uma árvore durante o temporal que caiu sobre a cidade. A morte foi confirmada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante coletiva de imprensa sobre os desastres causados pela chuva constante no Litoral Norte do estado.

A Prefeitura decretou estado de calamidade pública devido às chuvas. De acordo com o prefeito do município, Felipe Augusto, há pessoas desabrigadas. Com isso, toda a programação do carnaval para o dia foi cancelada pela administração municipal.

A cidade tem diversos pontos de alagamentos, deslizamentos e desabamentos;

Duas casas desabaram por completo no bairro Topolândia e há outras casas em risco;

O acesso à cidade também está bloqueado em alguns pontos devido a queda de barreiras;

De acordo com a Defesa Civil, choveu 600 milímetros na cidade nas últimas 24 horas.

Com o tempo chuvoso e ventos fortes, os helicópteros de resgate que foram acionados pela prefeitura de São Sebastião não estavam conseguindo chegar na costa sul, onde havia pessoas embaixo dos escombros.

São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas

Ilhabela em estado de atenção

A região Sul de Ilhabela (SP) está em estado de atenção devido à forte chuva que caiu na cidade nas últimas horas – foram 336 milímetros, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A Defesa Civil da cidade atende ocorrências de quedas de galhos e postes da rede elétrica na região e monitora as áreas de risco;

O transporte público da Barra Velha ao Borrifos está fora de operação e sem previsão de normalização;

O abastecimento de água na cidade está interrompido;

A programação de Carnaval, com Marchinhas e o Banho da Dorotéia, marcado para a tarde deste domingo (19), foi cancelada.

Região Sul de Ilhabela entra em estado de atenção

Alagamentos na Baixada Santista

Mais de 16 horas de chuva atingiram as cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, desde a tarde de sábado (18). As fortes chuvas, acompanhadas de vento, deixaram cidades alagadas e causaram queda de barreiras e de árvores. Em alguns locais, moradores reclamam de quedas de luz.

Em Bertioga, a prefeitura declarou estado de emergência, após deslizamentos que deixaram desabrigados, e cancelou o Carnaval

Em Santos, a prefeitura informou que choveu 173,2 mm nas últimas 72 horas. Os morros permanecem em estado de atenção e as áreas de encostas são monitoradas;

Em São Vicente, há registros de alagamentos e o município está em estado de atenção;

Em Itanhaém, a prefeitura cancelou parte da programação de Carnaval.

Em Juquehy, carros submersos e falta de sinal de celular

Carros ficam submersos em Juquehy, no Litoral Norte de São Paulo

Em Juquehy, no Litoral Norte de São Paulo, vários carros ficaram submersos durante as chuvas neste domingo, que deixaram ruas alagadas. Também havia áreas sem sinal de celular na região em parte do dia.

Em Boiçucanga, os telefones também ficaram sem serviço durante algumas horas. O comércio no local foi fechado após os alagamentos.

Interdição na Rio-Santos

Trechos da rodovia Rio-Santos, em Ubatuba (SP), foram totalmente interditados na madrugada deste domingo (19) por causa da chuva.

Pontos com interdição total:

Km 180 (São Sebastião): queda de árvore;

Km 174 (São Sebastião): queda de barreira;

Km 164 (São Sebastião): queda de barreira;

Km 178 (São Sebastião): alagamento;

Km 140 ao 142 (São Sebastião): queda de barreira e árvores;

Km 205 (Bertioga): alagamento;

Km 065 (Ubatuba): queda de barreira;

Km 093 (Caraguatatuba): alagamento;

Km 097 (Caraguatatuba): alagamento;

Pontos com interdição parcial:

Km 116 (São Sebastião): queda de barreira;

Km 164 (São Sebastião): queda de barreira;

Km 203 (Bertioga): queda de barreira;

Km 066 (Ubatuba): queda de barreira;

Km 070 (Ubatuba): queda de barreira;

Km 084 (Caraguatatuba): queda de árvore;

Km 099 (Caraguatatuba): alagamento.

Não há previsão de liberação dos trechos, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Durante a madrugada, entre os quilômetros 10 e 35, na região da Praia de Itamambuca, houve bloqueio por precaução de acordo com a concessionária que administra a rodovia, mas a pista foi liberada.

Interdição na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba

Interdição na Mogi-Bertioga

Rodovia fica interditada após asfalto ceder devido a fortes chuvas que atingem a Baixada Santista

O asfalto de um trecho da rodovia Mogi-Bertioga rachou e cedeu neste domingo (19) depois das chuvas intensas na região.

Rodovia está totalmente interditada entre o km 69 (Mogi) e o km 98 (Bertioga);

Uma cratera abriu na pista devido ao rompimento de uma tubulação e causou a erosão entre os quilômetros 87 e 100;

Houve uma queda de barreira entre os quilômetros 90 e 91;

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), não há previsão de liberação.

Rodovia fica interditada após asfalto ceder devido a fortes chuvas que atingem a Baixada Santista

Tamoios

A Rodovia dos Tamoios, que também dá acesso ao Litoral Norte de São Paulo, também teve uma das pistas interditada.

A Serra Antiga foi interditada por causa do alto volume de chuvas;

Com isso, o tráfego ocorre pela Serra Nova nos dois sentidos, em sistema pare e siga.

Carros ficam submersos em Juquehy, no Litoral Norte de São Paulo

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

