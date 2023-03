Temporal causa alagamentos e enchentes em cidades do Alto Tietê

Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano registraram problemas durante as chuvas fortes desta sexta-feira (10). Temporal causa alagamentos em cidades do Alto Tietê

O temporal que caiu na tarde desta sexta-feira (10) no Alto Tietê causou alagamentos e enchentes. Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano foram algumas cidades em que os moradores registraram problemas.

Em Suzano, a Avenida Marques Figueira, próximo ao Centro de Serviços Unificados de Suzano. Vários carros que estavam estacionados na via ficaram na água. Uma empresa de monitoramento registrou a situação da Rua Sete de Setembro, em frente a um shopping da cidade. Com a rua alagada, os veículos tiveram dificuldades para passar no local, o que atrapalhou o trânsito.

A Marginal do Una também teve alagamento, após o Rio Una transbordar. No local, apenas veículos grandes arriscaram passar pelo local. Na mesma cidade, na Vila Amorim, também houve alagamentos, como na Rua Euclides Damiani. A água da chuva invadiu algumas casas.

Em Poá, a Rua Bela Vista, que fica no limite com Itaquaquecetuba, ficou alagada. Um morador afirmou que a via sempre sofre com pontos de alagamentos quando chove.

Em Ferraz de Vasconcelos, na Rua José Chacon Muriel, na Vila São Paulo. Nem um ônibus conseguiu passar no local.

A Defesa Civil de Poá disse, em nota, que choveu 20 milímetros. A cidade registrou dois pontos de alagamento: na Rua Bela Vista e um trecho de uma rua da Vila Vampri. Ainda segundo o órgão, a situação já se encontra normalizada nos dois locais.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos disse que choveu 50 milímetros no município e a Defesa Civil recebeu chamados para quedas de quatro árvores. Sobre o caso relatado na Vila São Paulo, a Prefeitura disse que o alagamento ocorre por conta de um córrego que passa no local e solicita a colaboração da população para evitar o acúmulo de sujeira e resíduos que agravam o problema.

A Prefeitura de Suzano disse que a Defesa Civil registrou 58 milímetros de chuva na região central, em cerca de 20 minutos, mas que a água escoou rápido em menos de 15 minutos e que houve apenas um caso de queda de árvore, na região norte. A Prefeitura também disse que está realizando a limpeza de locais que acumulam lixos descartados irregularmente nas ruas.

