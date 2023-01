Temporal causa alagamentos em ruas de Tatuí

Rodoviária ficou alagada e motoristas tiveram dificuldades para sair.

Bombeiros monitoraram os pontos críticos, mas chuva não causou estragos.

A chuva forte que atingiu Tatuíx (SP) na tarde desta sexta-feira (17) deixou diversas ruas da cidade alagadas. Moradores relataram que a água subiu na calçada e quase entrou nas casas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva durou cerca de uma hoje. Durante esse período uma equipe ficou monitorando os pontos críticos do município. Apesar dos alagamentos, não houve nenhum estrago.

Um dos pontos alagados foi na Avenida Marginal Doutor Olavo Ribeiro de Souza, no Jardim Lucila. Um carro que estava estacionado quase foi arrastado pela enxurrada.

Outro ponto de alagamento foi na Avenida Senador Laurindo Minhoto, na vila Doutor Laurindo.

A rodoviária da cidade também ficou alagada, causando transtornos aos motoristas que tiveram dificuldades para sair do local.

Chuva deixou ruas do Jardim Lucila em Tatuí alagadas (Foto: Arquivo Pessoal/Lucas Fernando Soares)

Carro quase foi arrastado pela enxurrada (Foto: Arquivo Pessoal/Lucas Fernando Soares)

Na Rodoviária motoristas tiveram dificuldades ao sair (Foto: Divulgação)

