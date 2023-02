Temporal causa estragos em várias cidades do Alto Tietê

Ruas ficaram alagadas e em Ferraz de Vasconcelos teve deslizamento de terra.Na quinta-feira, de acordo com o Cemadem, choveu 83 milímetros em Mogi das Cruzes e 56 em Suzano. Temporal causa estragos no Alto Tietê

A chuva de quinta-feira (2), causou estragos em todo o Alto Tietê. Os moradores sofreram com deslizamento em inundações. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em Mogi das Cruzes choveu 83 milímetros e em Suzano 57 milímetros. Os índices são altos para um curto intervalo de tempo.

Clube de Campo de Mogi das Cruzes ficou alagado por conta da chuva

Em Mogi das Cruzes os carros estacionados na Praça Francisca Cardoso Mello Freire, perto do Clube de Campo, ficaram submersos.

Rotatória perto do Terminal Rodoviário de Mogi das Cruzes ficou congestionada por causa de alagamento

Na rotatória perto do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone o trânsito ficou parado com o alagamento. As pessoas subiram no muro de uma loja de material de construção para tentar cruzar a via. As calhas do Terminal Estudantes mais uma vez não resistiram a força do temporal.

Ruas da Vila Natal e do Distrito de Jundiapeba também ficaram inundadas. A Rua José Urbano Sanches, na Vila Oliveira, também ficou alagada. No Centro de Mogi das Cruzes a Rua Princesa Isabel de Bragança e a Praça da Bíblia ficaram completamete tomadas pela água.

A Defesa Civil de Mogi das Cruzes informou que das 7h desta quinta-feira às 7h desta sexta-feira (3) foram registrados 62,5 mm de chuvas no ponto de medição do DAEE, na Ponte Grande. O volume foi ainda maior na região oeste da cidade, com 83 mm no Jardim Santos Dumont e 71 mm em Jundiapeba, de acordo com dados do Cemaden. Já na região leste de Mogi das Cruzes, foram registrados 48 mm no Botujuru e 22 mm em Sabaúna.

De acordo com a Defesa, todo este alto volume de chuvas se concentrou no período da noite. Com isso, foram registrados pontos de alagamento em praticamente todas as regiões da cidade, principalmente em locais mais baixos. Entre os pontos afetados estão a região central, a Vila Estação, o Jardim Santos Dumont, o Jardim Aeroporto, Jundiapeba, a Vila Natal, o Socorro, a Vila Oliveira, o Parque Monte Líbano, o Mogilar e o distrito de Cezar de Souza, entre outros.

Equipes da Operação Verão, coordenada pela Defesa Civil, estiveram nas ruas para o atendimento de emergências. O trabalho continua nesta sexta-feira.

Na Rua Curupira, no Jardim Layr, os moradores de uma residência foram retirados durante a madrugada por risco de deslizamento e encaminhados para a casa de parentes. Uma nova vistoria será feita no local. Também no Jardim Layr, a Defesa Civil acompanha um terreno com risco de deslizamento na rua Toga.

Já na rua Gabriel Prestes, no Mogi Moderno, a Defesa Civil atende um chamado de moradores sobre água em residências. Além disso, na rua José Benedito dos Santos, na Vila Brasileira, a corporação recebeu um chamado de queda de muro.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana estão nas ruas para a realização de trabalhos de limpeza, manutenção dos locais afetados e apoio às famílias. A região central está recebendo serviços de limpeza, enquanto na rua Paraguaçu, na Vila Ressaca, foi registrada a queda do muro do córrego que passa pela via. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana está providenciando a manutenção do local.

Em casos de urgências e emergências, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social trabalhou durante toda a noite de quinta-feira (2/2) e a madrugada de sexta-feira (3/2) no atendimento às famílias nos bairros mais afetados. Na Vila Estação, os técnicos entregaram 50 kits de higiene e alimentos, além de 21 colchões, aos moradores. Foi oferecido abrigo às pessoas que quisessem, mas todas preferiram permanecer em suas casas, pois a água baixou durante a noite.

Já na região do Jardim Oropó e Jardim Aeroporto, três famílias (com um total de nove pessoas) foram abrigadas na escola municipal Professora Florisa Faustino Pinto, com acompanhamento feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Elas se somam às 15 pessoas, de seis famílias, que estão na unidade de ensino desde a noite de quarta-feira (1º/2). A Prefeitura disponibilizou colchões, cobertores e alimentação para os moradores, além de atendimento social. Paralelamente a isso, pessoas que optaram por não aceitar o abrigamento mas que tiveram prejuízos também receberam a doação de itens de primeira necessidade.

O trabalho está em andamento e, durante o dia, o número de pessoas assistidas será atualizado. As equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social permanecem trabalhando nos locais afetados, principalmente com vistas ao atendimento a famílias moradoras de locais mais prejudicados e que se tornaram de difícil acesso por conta dos reflexos das chuvas.

Árvores

O Setor de Podas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal esteve de plantão e, apesar do grande volume de chuva, não houve registro de quedas de árvores. A explicação é que a chuva foi intensa, porém sem a ocorrência de ventos fortes, que na grande maioria dos casos são responsáveis pelas quedas de árvores. Os funcionários seguem percorrendo a cidade e em contato permanente com a Defesa Civil, para atendimento de emergências e recolhimento de galhos caídos após a chuva.

Outras cidades

A noite de quinta-feira também foi complicada para os moradores do bairro Jardim Maitê em Suzano. A Rua Elza Paulino Ramos ficou parecendo um rio.

Em Ferraz de Vasconcelos muitas ruas ficaram cheias. Uma moradora do Parque São Francisco flagrou o momento de um deslizamento de terra. Os vizinhos ajudaram uma pessoa que passou mal.

Chuva provocou deslizamento de terra em Ferraz de Vasconcelos

