Temporal causa transtornos no litoral de SP e atrapalha a folia de carnaval; VÍDEO

Alagamentos, quedas de árvores, oscilação de energia, ressaca e interrupção de travessias são alguns dos problemas enfrentados por moradores da região. Ressaca invade Ponte Edgard Perdigão, em Santos, que é acesso à travessia de barca para Guarujá

A Baixada Santista, no litoral de São Paulo, foi atingida por um temporal na tarde deste sábado (18). Segundo apurado pelo g1, as fortes chuvas deixaram cidades com diversos pontos de alagamentos e as rajadas de vento derrubaram árvores e derrubaram portões. Em alguns locais, inclusive, moradores reclamaram da oscilação de energia.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo já havia afirmado à reportagem, na última sexta-feira (17), que a previsão meteorológica era de chuva intensa e constante durante os três primeiros dias de carnaval.

Em Santos, a Ponte Edgard Perdigão, onde passageiros acessam as barcas para atravessar o mar sentido Guarujá, foi invadida pela ressaca do mar – fenômeno ocorre devido à alta da maré combinada com ventos fortes. A reportagem foi informada que a travessia de barcas foi suspensa.

O mar agitado e a ressaca, inclusive, fez com que boa parte da faixa de areia de Santos fosse tomada por água, o mesmo com o calçadão na Ponta da Praia.

Afora Santos, as ruas em São Vicente e Praia Grande também ficaram alagadas nesta tarde. Imagens mostram moradores enfrentando vias alagadas de carro, moto e bicicleta.

Em São Vicente, as vias mais afetadas foram Rua Frei Gaspar, avenidas Penedo, Augusto Severo, Manoel de Abreu e Castelo Branco.

Em Guarujá, a prefeitura informou que ao menos duas árvores caíram no bairro das Astúrias. A administração municipal disse que ninguém ficou ferido.

Pancadas de chuva e ventos fortes atingem a Baixada Santista, SP

Volume de chuva

Em Praia Grande, o índice pluviométrico registrado nas últimas 24 horas foi de 16,5mm. Em Guarujá, foi de 62mm, e em Bertioga, de 15mm. Guarujá informou ter chovido 41mm nas últimas 72h. As demais prefeituras ainda não informaram os dados.

Até a última atualização desta reportagem, nenhuma prefeitura confirmou ocorrências que deixaram vítimas devido às pancadas de chuva e ventos fortes.

Carnabonde

O temporal atingiu a região justo na hora em que acontecia o Carnabonde, no Centro Histórico de Santos. Por conta da chuva e rajadas de vento o bonde não saiu, embora a festa tenha continuado.

