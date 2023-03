Temporal causado por ciclone arranca telhado inteiro de posto de combustível, destelha casas e derruba árvore sobre carro em SC

Tempestade deixou rastro de destruição em cidades do Norte do estado na tarde deste sábado. Temporal arranca telhado inteiro de posto de combustível em SC

O temporal que atingiu cidades do Norte de Santa Catarina na tarde deste sábado (4) destelhou casas, derrubou árvores, rompeu cabos de energia e chegou a arrancar o telhado inteiro de um posto de combustível. Até a última atualização deste texto não havia informações de feridos.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, um ciclone que avança para o mar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul influencia as rajadas de vento e fortes pancadas de chuva no estado durante o fim de semana.

Em Jaraguá do Sul, as fortes rajadas de vento derrubaram o telhado de um posto (vídeo acima). Na cidade, a tempestade atingiu um raio de 300 metros, somente na região central, segundo a Defesa Civil.

Em Joinville, uma árvore foi removida pela raiz e caiu sobre um carro estacionado na rua (foto abaixo). Não havia ninguém no veículo no momento. Queda de troncos e galhos e destelhamentos também foram registrados em Joinville.

Previsão para domingo

No domingo (5), o sol aparece entre nuvens e o calor, com a sensação de abafamento, continua em todo o estado, segundo Puchalski.

Pancadas de chuva podem acontecer entre a tarde e a noite em menor quantidade na Serra e no Oeste. Nas outras regiões a possibilidade é maior, mas a chuva deve ocorrer de forma mal distribuída.

Rajadas de vento devem ficar entre 30 a 50 km/h, com maior intensidade no Litoral Sul.

